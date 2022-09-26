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المسيرات الروسية ثانية.. كييف "أوديسا تتعرض للقصف"

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قصف سابق على أوديسا (أ ف ب)
قصف سابق على أوديسا (أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

المسيرات الروسية ثانية.. كييف "أوديسا تتعرض للقصف"

دبي- العربية.نت

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مع تجاوز العملية العسكرية الروسية شهرها السابع، وسط استمرا المعارك في الشرق والجنوب الأوكراني، أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية.

فقد أعلنت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية اليوم الاثنين أن طائرتين مسيرتين أطلقتهما القوات الروسية على منطقة أوديسا أصابت أهدافا عسكرية مما تسبب في نشوب حريق وتفجير ذخيرة.

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كما أوضحت في بيان على تيليغرام "أنه تم إجلاء المدنيين نتيجة لإطلاق نار واسع النطاق وتفجير ذخيرة، مضيفة أن "أي إصابات لم تسجل حتى الآن بشكل مبدئي"، حسب ما نقلت رويترز.

"مسيرات إيرانية"

وكانت كييف اتهمت أمس روسيا بقصف أوديسا بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع، لافتة إلى استهداف المبنى الإداري في وسط المدينة ثلاث مرات.

وأكدت المتحدثة باسم القيادة العسكرية في الجنوب ناتاليا غومنيوك أن الهجوم جرى بواسطة طائرات إيرانية مسيّرة.

من أوديسا
من أوديسا

يذكر أن أوكرانيا كانت قررت قبل أيام خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب تزويدها القوات الروسية بطائرات مسيّرة في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها "تعاون مع الشر".

في المقابل، نفت طهران تلك "الاتهامات" معتبرة أنها مجرد حملات غربية تهدف إلى إيقاع الشقاق بينها وبين كييف.

وكانت الاستخبارات الأميركية قد حذرت في يوليو الماضي(2022) من خطط إيرانية لإرسال مئات الطائرات المسيرة المحملة بالقنابل إلى موسكو من أجل ساعدتها في عمليتها العسكرية على الراضي الأوكرانية.

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