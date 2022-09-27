الروس يواصلون الهروب إلى جورجيا فرارا من التعبئة

أفادت وزارة الداخلية في جورجيا أن عدد الروس الوافدين إلى هذا البلد الواقع في منطقة القوقاز تضاعف إلى نحو 10 آلاف يوميا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لإرسال عسكريين للقتال في أوكرانيا.

وأكدت الوزارة الجورجية "ارتفاع العدد إلى نحو 10 آلاف يوميا. فعلى سبيل المثال كان العدد 11200 الأحد وأقل من 10 آلاف الاثنين في مقابل 5 إلى 6 آلاف" قبيل الإعلان عن استدعاء الاحتياط في روسيا في 21 أيلول/سبتمبر.

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والاثنين، بعد مضي 5 أيام على إعلان التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، من أجل رفد جبهات القتال في الشرق الأوكراني، أقر الكرملين بحصول بعض الهفوات.

وفي اتصال مع الصحافيين، أقر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه تم إصدار بعض الاستدعاءات بطريق الخطأ، مؤكداً في الوقت عينه أنه سيتم تصحيح الهفوات.

أما عن احتمال اتخاذ السلطات الروسية أي قرارات بشأن إغلاق الحدود الروسية وسط النزوح الجماعي للرجال في سن التجنيد منذ أن أعلن بوتين التعبئة الجزئية، نفى بيسكوف الأمر، مشدداً على أن لا قرار في هذا الشأن.

يشار إلى أن البلاد كانت شهدت بعد ساعات فقط من إعلان التعبئة، واستدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط للمشاركة في القتال على الأراضي الأوكرانية، يوم 21 سبتمبر الماضي حركة نزوح وخروج براً وجواً. واختفت خلال فترة وجيزة بطاقات السفر إلى العديد من الوجهات.

كما خرجت بعض التظاهرات في 15 مدينة روسية، فيما اعتقل العشرات.

يذكر أن قرار التعبئة الذي دخل موقع التنفيذ على الفور الأربعاء الماضي، هو الأول من نوعه منذ أن كان الاتحاد السوفيتي السابق يقاتل ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.