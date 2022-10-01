دورية روسية تعتقل مدير محطة زابوريجيا.. اقتيد معصوباً

في تطور جديد بمحطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا، الخاضعة منذ الأيام الأولى لسيطرة القوات الروسية، أعلنت الشركة المشغلة أن دورية روسية اعتقلت المدير.

فقد أفادت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية، إنرجواتوم، اليوم السبت، في بيان بأن القوات الروسية اعتقلت المدير العام إيهور موراشوف وهو في طريقه من المحطة إلى بلدة إنرهودار ، بحسب ما نقلت رويترز.

مادة اعلانية

معصوب العينين

كما أضافت أن الدورية أخذته من السيارة واقتادته معصوب العينين في اتجاه غير معلوم".

يشار إلى أن وضع المحطة النووية الضخمة كان أثار قلقا دولياً خلال الأشهر الماضية، لاسيما مع تبادل القصف بين القوات الروسية والأوكرانية. وقد حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً وتكراراً من خطورة الوضع، مطالبة بإقامة "منطقة أمنية"، لتجنّب أي حادث نووي لا تحمد عقباه.

فمنذ أشهر تتبادل كل من موسكو وكييف الاتهامات بقصف المحطة التي تعتبر أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا برمتها، والتي تخضع، منذ أوائل مارس، لسيطرة القوات الروسية.

ويعد هذا المجمع مصدراً مهما لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية، للبلاد أكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.

إلا أن المنطقة أضحت مع ضم المدينة رسمياً أمس إلى روسيا، "أرضاً روسية"، بحسب ما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.