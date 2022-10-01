بوتين لرئيس الصين: يجب توحيد جهودنا لبناء نظام عالمي ديمقراطي

بعد يوم من ضم روسيا لأربعة أقاليم أوكرانية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية إلى نظيره الصيني شي جين بينغ على ضرورة توحيد الجهود من أجل مواجهة التهديدات والتحديات.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، اليوم السبت، عن بوتين قوله في البرقية التي بعثها بمناسبة اليوم الوطني بالصين إنه "رغم تعقيد الوضع الدولي، فالعلاقات الروسية الصينية تتطور بشكل ديناميكي بروح الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي".

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"بناء نظام أكثر ديمقراطية"

وأضاف "يجب أن نوحد جهودنا لبناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية وعدالة لمواجهة التهديدات والتحديات".

تأتي برقية بوتين، بعد يوم واحد من ضم 4 أقاليم أوكرانية لروسيا، وإحباط قرار إدانة في مجلس الأمن باستخدام حق الفيتو، وامتنعت بكين عن التصويت ضد موسكو.

حق النقض

فقد استخدمت روسيا حق النقض الجمعة، ضد مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا، وأيّدته عشر دول أعضاء، بينما امتنعت أربع دول عن التصويت، هي الصين والهند والبرازيل والغابون.

"ندعم سيادة جميع الدول"

وعلق السفير الصيني تشانغ جون قائلا إن "أي إجراء من جانب مجلس الأمن يجب أن يعزز تحسين الوضع وحل الأزمة، بدلا من تكثيف النزاعات ومفاقمة المواجهة"، مكررا أن الصين تدعم سيادة "جميع الدول وسلامتها الإقليمية".

ويدين مشروع القرار "قيام الاتحاد الروسي بتنظيم ما يسمى بالاستفتاءات غير القانونية" في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، ويعتبر أنه لا يمكن أن تكون لها "أي شرعية" أو أن "تُستخدم كأساس لتغيير وضع هذه المناطق"، "بما في ذلك أيّ ضم مزعوم" من جانب روسيا.