تواصل التوتر في بوركينا فاسو بعد يومين من الانقلاب العسكري

بعد قرابة يومين من إعلان ضباط من الجيش إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، يتواصل التوتر الشديد الأحد مع إلقاء عبوات غاز مسيل للدموع من داخل السفارة الفرنسية في واغادوغو لتفريق متظاهرين اعتدوا على المبنى.

وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" بتجمع عشرات المتظاهرين المؤيدين لقائد الانقلاب الجديد إبراهيم تراوري أمام السفارة حيث أضرموا النار في حواجز حماية ورشقوا حجارة داخل المبنى الذي كان جنود فرنسيون يتمركزون على سطحه عندما أطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع.

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وشاهد مراسل "فرانس برس" متظاهرين آخرين يزيلون الأسلاك الشائكة في محاولة لتسلق الجدار المحيط بالمبنى الدبلوماسي.

واستهدف متظاهرون بعد ظهر السبت مؤسستين فرنسيتين، إذ أضرموا النيران أمام السفارة الفرنسية في واغادوغو وأمام المعهد الفرنسي في بوبو ديولاسو غرب البلاد.

من جهته دعا الكابتن إبراهيم تراوري القائد الجديد للمجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو اليوم الأحد إلى إنهاء أعمال "العنف والتخريب" المناهضة لفرنسا، وفق ما جاء في بيان رسمي.

وجاء في البيان الذي تلاه الكابتن فاروق عزاريا سورغو على التلفزيون الوطني وإلى جانبه تراوري: "تعود الأمور تدريجياً إلى طبيعتها، لذلك ندعوكم إلى ممارسة أشغالكم بحرية وتجنّب أي أعمال عنف وتخريب.. ولا سيما تلك التي يمكن أن ترتكب ضد سفارة فرنسا أو القاعدة العسكرية الفرنسية" في العاصمة واغادوغو.

وفي باريس، دانت وزارة الخارجية "أعمال العنف ضد سفارتنا بأشد العبارات"، مضيفةً أن "سلامة المواطنين" الفرنسيين تمثل "أولوية".

واعتبرت المتحدثة باسم الوزارة آن كلير ليجيندر أن أعمال العنف "نفذها متظاهرون عدوانيون تم التلاعب بهم من خلال حملة تضليل ضدنا"، ودعت "الجهات المعنية إلى ضمان أمن" المقرات الدبلوماسية.

وساهم انتشار إشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي عن منح فرنسا الحماية للفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، رئيس المجلس العسكري المخلوع الجمعة، في إثارة غضب المتظاهرين المؤيدين لتراوري. وقد نفت فرنسا وداميبا نفسه تلك الشائعات.

وقبل ساعات من إعلان إقالة داميبا مساء الجمعة، تظاهر مئات في واغادوغو للمطالبة برحيله وإنهاء الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل وإقامة تعاون عسكري مع روسيا.

ويتزايد نفوذ موسكو في العديد من البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية في السنوات الأخيرة، لاسيما في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وفضلاً عن السفارة الفرنسية، تجمع متظاهرون الأحد قرب مقر التلفزيون الوطني البوركيني حيث خُفض عدد المدرعات المنتشرة منذ الجمعة من 20 إلى ثلاث عربات.

رفع حظر التجول

ونُظمت تجمعات صغيرة ليل السبت-الأحد في عدة محاور رئيسية في العاصمة واغادوغو فيما حلقت فوقها مروحية عسكرية طوال الليل.

ولم يتراجع منسوب التوتر في العاصمة منذ إعلان مجموعة عسكرية بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري مساء الجمعة إقالة رئيس المجلس العسكري اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا.

وأكد الأخير السبت أنه لا ينوي التنازل عن منصبه، داعياً الانقلابيين الجدد إلى "العودة إلى المنطق لتفادي حرب بين الإخوة لا تحتاج اليها بوركينا فاسو في هذه الظروف" مع القتال الجاري ضد الإرهابيين الذين يشنون هجمات منذ عام 2015.

لكن رغم التوتر، أعلن الانقلابيون في بيان قرأ على التلفزيون الوطني الأحد رفع حظر التجول الذي فرض الجمعة من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجراً. ولا تزال الحدود مغلقة في الوقت الحالي.

كما أعلن البيان استدعاء "الأمناء العامين لإدارات الوزارات المكلفين تسيير الشؤون الجارية" بعد ظهر الأحد.

وشكر الكابتن تراوري المواطنين "على سلوكهم المدني وزخم دعمهم للتغيير النوعي المحقق"، ووجه لهم "دعوة للنأي بأنفسهم عن أعمال النهب والتخريب".

وكان داميبا قد وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب في يناير أطاح الرئيس روش مارك كريستيان كابوري الذي فشل في احتواء العنف الإرهابي.

لكن تزايدت في الأشهر الأخيرة الهجمات التي أوقعت عشرات المدنيين والعسكريين في شمال بوركينا فاسو وشرقها.

منذ عام 2015، تسببت الهجمات المنتظمة التي تشنها الحركات المسلحة التابعة للقاعدة وتنظيم داعش في مقتل الآلاف وتشريد نحو مليوني شخص.