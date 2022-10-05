أفغانستان.. تفجير في مسجد داخل مقر وزارة الداخلية

أفاد مراسل العربية، في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في مسجد داخل مجمع وزارة الداخلية.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن الانفجار وقع في مسجد الوزارة بالتزامن مع أداء مسؤولين لصلاة الظهر داخل المجمع.

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هجمات لم تتوقف

وتراجع عدد الهجمات في أفغانستان منذ أن سيطرت طالبان على السلطة قبل عام، لكن الهجمات لم تتوقف.

ووقعت اعتداءات عديدة الشهرين الماضيين وشهدت البلاد سلسلة هجمات بعبوات مفخخة أواخر أبريل/نيسان، خلال شهر رمضان، وكذلك أواخر مايو/أيار، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وتبنى معظمها تنظيم داعش الذي يستهدف بشكل أساسي الأقليات الدينية الأفغانية الشيعية والصوفية والسيخ، إضافة إلى حركة طالبان.