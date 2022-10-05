بوريل: بوتين يراهن على تعبنا لكننا مستمرون بدعم كييف

على وقع التوتر المستمر منذ أشهر بين روسيا والغرب، على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مجددا أن عقوبات جديدة آتية ضد موسكو.

كما رأى في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراهن على وهن وتعب المجتمع الدولي والدول الأوروبية من "تداعيات الحرب على الاقتصاد والطاقة".

مادة اعلانية

"ثمن الجرائم"

إلا أنه شدد في الوقت عينه على استمرا الاتحاد في دعم كييف وقواتها العسكرية، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني حقق تقدماً بمناطق عدة بفضل التعاون الاستخباراتي الغربي.

وأضاف "نسعى إلى استعادة سيادة أوكرانيا وتحميل روسيا مسؤولياتها السياسية والأخلاقية"، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

كما أشار إلى أن "الدول الأوروبية ستحمّل موسكو كلفة إعادة إعمار الأراضي الأوكرانية، وثمن جرائم الحرب التي ترتكبها"، وفق تعبيره.

إلى ذلك، أوضح أنه يتوقع التوصل اليوم لاتفاق حول المقترحات بشأن العقوبات الجديدة التي ستفرض على موسكو، لاسيما بعد قرار الأخيرة ضم 4 مناطق أوكرانية إلى أراضيها ألا وهي لوغانسك ودونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وخيرسون وزابوريجيا جنوبا.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية اصطف الغرب إلى جانب كييف، فارضا مئات العقوبات القاسية على موسكو، لترد الأخيرة محاولة لي ذراع الدول الأوروبية عبر سلاح الغاز والطاقة.

إلا أن الدول الغربية توعدت بفرض المزيد من العقوبات، رداً على قرار الضم الذي أمضاه رسميا بوتين اليوم.