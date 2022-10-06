اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Ariel view of the Nord Stream gas leak seen from a Danish defence aircraft at mid-sea in Denmark September 30, 2022. Danish Defence Command/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
تسريب الغاز من خط نوردستريم في بحر البلطيق

أولى عمليات التحقق السويدية لخط نوردستريم تعزز شبهات التخريب

المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق من الجانب السويدي أكد أنه تم ضبط أدلة في الموقع وسيتم فحصها

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت النيابة العامة السويدية، اليوم الخميس، أن أولى عمليات التحقق التي نفذتها السلطات هذا الأسبوع في موقع التسريب على خطي أنابيب الغاز نوردستريم 1 و2 في بحر البلطيق "تعزز شبهات العمل التخريبي" مع "تفجيرات" تسببت بـ"أضرار جسيمة".

وقال المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق من الجانب السويدي في بيان: "يمكننا أن نرى أن انفجارات وقعت بالقرب من نوردستريم 1 و2 في المنطقة الاقتصادية السويدية الخالصة مما تسبب بأضرار كبيرة في أنابيب الغاز".

منشأة تابعة لخط نوردستريم 1 في ألمانيا (أرشيفية)
منشأة تابعة لخط نوردستريم 1 في ألمانيا (أرشيفية)

وأضاف ماتس ليونغكفيست أن "عمليات التحقق في موقع الحادث عززت الاشتباه بوقوع أعمال تخريب خطيرة. وقد تم ضبط أدلة في الموقع وسيتم فحصها".

وأعلنت السويد، التي ضربت، الاثنين، لأغراض التحقيق طوقاً على عدة كيلومترات لمنع الوصول إلى الموقع، عن رفع هذه القيود.

ولم يتم تقديم تفاصيل حول كيفية إجراء عمليات التحقق تحت الماء.

وفي الجانب السويدي، تولى جهاز الاستخبارات زمام المبادرة في التحقيق بالتنسيق مع المدعي الخاص والسلطات المختلفة.

تسريب الغاز من خط نوردستريم في بحر البلطيق
تسريب الغاز من خط نوردستريم في بحر البلطيق
روسيا "ملتزمة" بتجنب حرب نووية.. وزيلينسكي: بوتين لن ينجو منها العرب والعالم روسيا و أوكرانيا روسيا "ملتزمة" بتجنب حرب نووية.. وزيلينسكي: بوتين لن ينجو منها

وبعد وقوع انفجارين مجهولي المصدر في 26 سبتمبر، توقفت التسريبات الضخمة للميثان الاثنين في نوردستريم 1. وكان تسرب صغير مستمراً صباح الخميس في نورد ستريم 2 وفقاً لخفر السواحل السويديين.

وسرعان ما رأت عدة دول في ذلك عملاً تخريبياً. وروسيا التي اشتُبه في أنها وراء الانفجارات، شنت هجوماً مضاداً الأسبوع الماضي متهمةً الولايات المتحدة التي نفت بدورها أي مسؤولية.

يذكر أن الخطين نوردستريم 1 و2 كانا قد أنشئا لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
واشنطن بوست: هذا ما يخطط بوتين لفعله في عيد ميلاده الـ 70 واشنطن بوست: هذا ما يخطط بوتين لفعله في عيد ميلاده الـ 70
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط