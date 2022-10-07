تركيا تزيد من حضورها العسكري شمال قبرص
أردوغان: لدينا طائرات مسيرة تتمركز في قبرص التركية لضمان الأمن من كل الجوانب
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لديها طائرات مسيرة متمركزة في الجزء الشمالي من جزيرة قبرص، مشيرا إلى أن الجزء الشمالي من الجزيرة، الذي تعترف به أنقرة وحدها كدولة مستقلة، "بحاجة إلى الحماية من أي خطر محتمل".
وأضاف أردوغان في تصريحات للصحافيين المرافقين له على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة التشيكية براغ، التي زارها الخميس للمشاركة في قمة "المجتمع السياسي الأوروبي"، ردا على سؤال لأحد الصحافيين حول الخطوات التي قد تتخذها أنقرة على خلفية تصريحات وزير خارجية قبرص التركية: "طائراتنا المسيرة متمركزة حاليا في جمهورية شمال قبرص وعلينا ضمان أمنها من جميع الجوانب".
وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا قامت بنشر طائرات مسيرة عادية وأخرى مسلحة في أراضي "جمهورية شمال قبرص".
وأوضح أن المقاتلات التركية يمكنها الوصول إلى شمال قبرص في فترة وجيزة فور إقلاعها من البر الرئيسي لتركيا.
وتأتي تصريحات أردوغان بعد رفع الولايات المتحدة لحظر الأسلحة عن قبرص الشهر الماضي وتلويحه بأن الأمر لن يبقى دون رد.
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