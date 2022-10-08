اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A North Korea missile test earlier this year. (Reuters)
تجربة صاروخية سابقة في كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

تجربة صاروخية سابعة لكوريا الشمالية في غضون أسبوعين

بيونغ يانغ دافعت عن تجاربها الصاروخية مؤكدةً أنها "رد مشروع" على "تهديدات عسكرية أميركية مباشرة"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه الساحل الشرقي لشبه الجزيرة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن الإطلاق تم في ساعة مبكرة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

بدورها، قالت الحكومة اليابانية أيضاً، إن كوريا الشمالية ربما أطلقت صاروخا باليستياً.

وكانت كوريا الشمالية قد دافعت في وقت سابق من اليوم السبت عن السلسلة الأخيرة من تجاربها الصاروخية، مؤكدةً أنها "رد مشروع" على "تهديدات عسكرية أميركية مباشرة"، بينما اعتبرتها واشنطن وطوكيو وسيول "تهديداً خطيراً للأمن والسلم".

وقامت بيونغ يانغ بـ7 عمليات إطلاق صواريخ في أقل من أسبوعين.

تجربة صاروخية سابقة في كوريا الشمالية
تجربة صاروخية سابقة في كوريا الشمالية

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين الخميس. كما أطلقت، الثلاثاء، صاروخا باليستيا متوسط المدى (آي آر بي ام) حلق فوق اليابان، ما أجبر بعض سكان الأرخبيل على الاحتماء.

وقالت وكالة الطيران المدني الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إن تجربة الإطلاق الصاروخية من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هي إجراء دفاع عن النفس منتظم ومخطط له".

أوكرانيا تتنصل من انفجار جسر القرم وتتحدث عن "ضلوع روسي" العرب والعالم روسيا و أوكرانيا أوكرانيا تتنصل من انفجار جسر القرم وتتحدث عن "ضلوع روسي"

وأضافت أن هدف هذه التجربة هو "الدفاع عن أمن البلاد والسلام الإقليمي ضد التهديدات العسكرية المباشرة من الولايات المتحدة والمستمرة منذ أكثر من نصف قرن".

لكن الوكالة لم تحدد أي عملية إطلاق صاروخية كانت تتحدث.

من جهتها، كثفت سيول وطوكيو وواشنطن تدريباتها العسكرية المشتركة في الأسابيع الأخيرة، وأجرت مناورات جديدة، الخميس، بمشاركة مدمرة تابعة للبحرية الأميركية تنتمي للمجموعة الضاربة لحاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان".

وتأتي عمليات إطلاق الصواريخ في عام شهد عدداً قياسياً من تجارب على أسلحة أجرتها كوريا الشمالية التي أعلن زعيمها كيم جونغ أون أنها قوة نووية، وأن هذا الوضع "لا رجعة عنه"، واضعاً بذلك حداً لاحتمال إجراء محادثات لنزع السلاح النووي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | الغاز المهدر في العراق يعادل ما تصدره روسيا لأوروبا! الساعة 60 | الغاز المهدر في العراق يعادل ما تصدره روسيا لأوروبا!
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط