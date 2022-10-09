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الخارجية الروسية (شترستوك)
الخارجية الروسية (شترستوك)
روسيا و أوكرانيا

موسكو تحذر الغرب..تسليم كييف أسلحة بعيدة المدى خط أحمر

دبي- العربية.نت
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جددت روسيا تحذير الغرب من إغداق مزيد من الأسلحة المتطورة على كييف.

سر الأسلحة الأميركية إلى كييف.. هل تقلب موازين القوى؟ العرب والعالم روسيا و أوكرانيا سر الأسلحة الأميركية إلى كييف.. هل تقلب موازين القوى؟

فقد نبه مدير الدائرة الثانية لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بوليشوك اليوم الأحد من أن تسليم الغرب أسلحة بعيدة المدى أو أكثر قوة إلى القوات الأوكرانية "خط أحمر" بالنسبة لموسكو.

"سنتخذ التدابير"

كما شدد الدبلوماسي البارز على أن "تدابير معينة سيتم تحديدها واتخاذها للرد على الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين يوردون الأسلحة إلى كييف، بعد تحليل شامل لتطورات الوضع."

إلى ذلك، أضاف أن لدى بلاده "الأدوات الكافية" لتنفيذ هذه الإجراءات، بحسب ما نقلت وكالة تاس.

صواريخ هيمارس (أ ب)
صواريخ هيمارس (أ ب)

في المقابل، تواصل كييف منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضيها في 24 فبراير الماضي، المطالبة بتكثيف الدعم العسكري الغربي لها بأسلحة وصواريخ متطورة ونوعية، من أجل صد القوات الروسية. وقد جدد وزير خارجيتها اليوم الأحد المطالبة بأنظمة دفاع جوية وصاروخية أكثر تطوراً.

فيما حققت القوات الأوكرانية خلال الأسابيع الماضية تقدماً مهماً في عدة مناطق شمال شرق البلاد وجنوبها، ضد القوات الروسية، بفضل الصواريخ الأميركية المتطورة المتوسطة والبعيدة المدى، لاسيما منظومات هيمارس، التي وعدت واشنطن كييف بإرسال المزيد منها.

يذكر أنه منذ انطلاق المعارك الروسية الأوكرانية، ساندت واشنطن كييف بالعتاد والسلاح والصواريخ، والمروحيات وغيرها.

إلا أن روسيا حذرت مرارا وتكراراً من أن إرسال صواريخ بعيدة المدى قد تطال أراضيها "خط أحمر"، يجعل الولايات المتحدة طرفاً مباشراً في النزاع!

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