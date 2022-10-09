موسكو تحذر الغرب..تسليم كييف أسلحة بعيدة المدى خط أحمر
جددت روسيا تحذير الغرب من إغداق مزيد من الأسلحة المتطورة على كييف.
فقد نبه مدير الدائرة الثانية لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بوليشوك اليوم الأحد من أن تسليم الغرب أسلحة بعيدة المدى أو أكثر قوة إلى القوات الأوكرانية "خط أحمر" بالنسبة لموسكو.
"سنتخذ التدابير"
كما شدد الدبلوماسي البارز على أن "تدابير معينة سيتم تحديدها واتخاذها للرد على الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين يوردون الأسلحة إلى كييف، بعد تحليل شامل لتطورات الوضع."
إلى ذلك، أضاف أن لدى بلاده "الأدوات الكافية" لتنفيذ هذه الإجراءات، بحسب ما نقلت وكالة تاس.
في المقابل، تواصل كييف منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضيها في 24 فبراير الماضي، المطالبة بتكثيف الدعم العسكري الغربي لها بأسلحة وصواريخ متطورة ونوعية، من أجل صد القوات الروسية. وقد جدد وزير خارجيتها اليوم الأحد المطالبة بأنظمة دفاع جوية وصاروخية أكثر تطوراً.
فيما حققت القوات الأوكرانية خلال الأسابيع الماضية تقدماً مهماً في عدة مناطق شمال شرق البلاد وجنوبها، ضد القوات الروسية، بفضل الصواريخ الأميركية المتطورة المتوسطة والبعيدة المدى، لاسيما منظومات هيمارس، التي وعدت واشنطن كييف بإرسال المزيد منها.
يذكر أنه منذ انطلاق المعارك الروسية الأوكرانية، ساندت واشنطن كييف بالعتاد والسلاح والصواريخ، والمروحيات وغيرها.
إلا أن روسيا حذرت مرارا وتكراراً من أن إرسال صواريخ بعيدة المدى قد تطال أراضيها "خط أحمر"، يجعل الولايات المتحدة طرفاً مباشراً في النزاع!
-
حبس وتهديد وزواج عرفي.. عروس الإسماعيلية تفجر زوبعةبعد إلقاء القبض على زوجها بتهمة التعدي عليها بالضرب مجدداً، عادت "عروس الإسماعيلية" التي شغلت المصريين قبل أشهر لتتصدر المشهد.تهديد باستخدام السلاحفقد ... مصر
-
مصري يأسر إسرائيليا؟.. صورة من حرب أكتوبر تثير بلبلةكالنار في الهشيم، انتشرت خلال اليومين الماضيين صورة تظهر جنديا مصرياً يأسر آخر إسرائيلياً خلال حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 التي شنتها مصر وسوريا على ... سوشيال ميديا
-
جريمة تهز ليبيا.. قتل زوجته بسبب "عصيدة المولد النبوي"هزت جريمة مروعة الشارع الليبي أمس السبت، حيث أقدم رجل يقطن في أحد أحياء مدينة بنغازي، غرب البلاد، على قتل زوجته بحجة أنها أعدت عصيدة المولد النبوي.وقد ... المغرب العربي