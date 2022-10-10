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عناصر من حركة الشباب الصومالية
عناصر من حركة الشباب الصومالية (أرشيفية)

الجيش الصومالي: مقتل 90 عنصراً من حركة الشباب وسط البلاد

دبي - العربية.نت
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قتل 90 من عناصر حركة الشباب في عملية نفذها الجيش بمحافظة هيران وسط البلاد، وفق ما ذكر التلفزيون الصومالي الرسمي.

وذكر التلفزيون أمس الأحد، أن العملية العسكرية جرت في منطقة جيعيبو التابعة لمدينة بولي بوردي في المحافظة.

مقتل 19 من حركة الشباب بمعارك مع الجيش في إقليم شبيلي العرب والعالم الصومال مقتل 19 من حركة الشباب بمعارك مع الجيش في إقليم شبيلي

يشار إلى أن الجيش الصومالي قتل 14 عنصراً من حركة الشباب يوم الجمعة، بينهم قيادي بارز في عملية عسكرية بمحافظة شبيلي السفلى في جنوب البلاد.

مقتل مسؤول

كما أعلن الجيش الصومالي في وقت سابق عن مقتل علي طيري الناطق باسم حركة الشباب متأثرا بجروح أصيب بها خلال القتال العنيف الذي وقع يوم 29 سبتمبر الماضي في منطقة عيل قوحلي في إقليم هيران بوسط الصومال.

وذكرت إذاعة صوت القوات المسلحة الصومالية أن علي طيري توفي يوم الأحد الماضي حوالي الساعة 04:30 مساء في مستشفى بمنطقة آدم يبال بإقليم شبيلي الوسطى شمالي العاصمة مقديشو.

الصومال (شترستوك)
الصومال (شترستوك)

ولم يصدر أي تعليق حول الموضوع حتى الآن من قبل حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة، كما لم يتسن التأكد من هذه الرواية من مصادر مستقلة.

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