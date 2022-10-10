إدانات أوروبية للقصف الروسي على أوكرانيا.." جريمة حرب"

بعد قصف العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى بعشرات الصواريخ، دانت معظم الدول الأوروبية الهجمات التي تسببت بسقوط قتلى وجرحى واستهدفت البنى التحتية.

فقد وصف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، تلك الهجمات بغير المقبولة .

Russia’s firing of missiles into civilian areas of Ukraine is unacceptable.



I communicated with @DmytroKuleba this morning to reinforce the UK’s ongoing moral and practical support to Ukraine.



This is a demonstration of weakness by Putin, not strength. https://t.co/wsqu1bKccq — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) October 10, 2022

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"أمر غير مقبول"

وكتب على تويتر "إطلاق روسيا صواريخ على مناطق مدنية في أوكرانيا أمر غير مقبول".

كما أضاف أن "هذا دليل على ضعف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وليس على قوته"، مشيرا إلى أنه اتصل بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، مؤكدا له دعم المملكة المتحدة المتواصل.

"جريمة حرب"

بدروه وصف وزير الخارجية البولندي، زبينيو راو، الضربات الصاروخية الروسية بـ"جريمة حرب". وقال على تويتر إن قصف "المدن والمدنيين فعل همجي وجريمة حرب. لا يمكن لروسيا الانتصار في هذه الحرب. نقف خلفك أوكرانيا".

كذلك، دانت إيطاليا تلك الضربات. وقالت وزارة الخارجيةفي بيان نشرته على موقعها الرسمي "تشعر إيطاليا بالفزع من الضربات الصاروخية الخسيسة على وسط كييف ومدن أوكرانية أخرى هذا الصباح". وتابعت "نكرر دعمنا الثابت الذي لا يتزعزع لأوكرانيا وشعبها وقدرتها على الصمود ونعرب عن إدانتنا الكاملة وسخطنا الشديد على عمل يزيد من تفاقم مسؤوليات روسيا في سياق عدوانها غير المبرر".

رد قوي"

بالتوازي، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدّث إلى المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين وطالبهما برد قوي على موسكو بعدما طالت ضربات روسية مدنا في أنحاء بلاده.

وقال في سلسلة تغريدات إنه ناقش مع شولتس "تكثيف الضغط" على روسيا بينما تحدّث مع ماكرون عن "تعزيز دفاعاتنا الجوية والحاجة إلى رد أوروبي ودولي قاس وإلى زيادة الضغط على روسيا الاتحادية".

قصف بعشرات الصواريخ

أتت تلك التصريحات بعد أن استهدف قصف روسي مكثف العاصمة الأوكرانية، فضلا عن مدن "عديدة" أخرى، مثل مدن لفيف ودنيبرو وترنوبل، فضلا عن خاركيف وزابوريجيا أيضاً.

فيما سجل انقطاع للكهرباء في عشرات المدن، وسط دعوات للسكان إلى البقاء في الملاجئ لاسيما في كييف، حيث وقع أكثر من 8 قتلى وعشرات الجرحى.

يشار إلى أن تلك الهجمات أتت بعد تحذيرات عدة من احتمال تصعيد موسكو لضرباتها العسكرية، بعد الحادث الذي وقع في جسر القرم يوم السبت الماضي، وحملت فيه المخابرات الأوكرانية المسؤولية.