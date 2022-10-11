أوكرانيا: روسيا خطفت نائب رئيس محطة زابوريجيا النووية

قالت شركة "إنرجواتوم" الأوكرانية للطاقة النووية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية خطفت فاليري مارتينيوك، نائب رئيس محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وتحتجزه في مكان مجهول.

وقالت الشركة على تطبيق تليغرام إن القوات الروسية خطفت مارتينيوك أمس الاثنين، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

مادة اعلانية

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالت إنه تم إصلاح خط كهرباء خارجي لمحطة الطاقة النووية زابوريجيا الأوكرانية - الأكبر في أوروبا - يوم الأحد بعد أن أدى قصف إلى فصل المنشأة عن الشبكة وإجبارها على اللجوء إلى مولدات تعمل بالديزل في حالات الطوارئ.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن خط 750 كيلوفولت أعيد توصيله بالمحطة مساء الأحد بعد أعمال الإصلاح التي قام بها مهندسون أوكرانيون.

مكن ذلك المحطة من البدء في إيقاف تشغيل المولدات التي بدأت لتزويدها بالطاقة بعد قطع الخط - آخر اتصال لها بالشبكة - في وقت مبكر من يوم السبت.

وغرد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على تطبيق "تويتر" قائلاً إن إعادة الربط كانت "راحة مؤقتة في وضع لا يزال يتعذر الدفاع عنه".

وتحتفظ القوات الروسية بالمحطة منذ شهور لكن يديرها موظفون أوكرانيون. تم إغلاق جميع المفاعلات الست في الموقع ولكنها لا تزال بحاجة إلى الكهرباء للتبريد ووظائف السلامة الأخرى.

وزابوريجيا هي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا ضمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتهاك للقوانين الدولية، حيث وقع بوتين مرسوما الأربعاء الماضي يعلن استحواذ روسيا على المحطة النووية.

وقالت شركة "إنرجواتوم" المشغلة النووية الحكومية الأوكرانية إنها ستواصل تشغيل المحطة.