اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تفاصيل الصفقة المتوقعة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية

برلمان لبنان: اتفاق بحري تاريخي مع إسرائيل قد يكون وشيكاً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف كبير المفاوضين اللبنانيين ونائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب إن لبنان تسلم المسودة النهائية لاتفاق بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تفي بجميع متطلبات لبنان ويمكن أن تؤدي قريبا إلى "اتفاق تاريخي".

وأضاف بو صعب بعد دقائق من تسلم المسودة النهائية أنه "إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود آموس هوكشتاين يمكن أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي".

غانتس: سنستخرج الغاز من حقل كاريش حتى بدون اتفاق مع لبنان العرب والعالم غانتس: سنستخرج الغاز من حقل كاريش حتى بدون اتفاق مع لبنان

وكان يشير إلى الوسيط الأميركي هوكشتاين، الذي انخرط في جهود دبلوماسية مكوكية لأشهر بين الدولتين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية المشتركة.

وكان لبنان قدم للولايات المتحدة الأسبوع الماضي قائمة بتعديلات يرغب في إدخالها على اقتراح بشأن كيفية ترسيم الحدود البحرية.

في مقر يونيفيل

يذكر أن مصادر كشفت في وقت سابق إلى أن مراسيم التوقيع الرسمي للاتفاق في حال تم، ستكون في مقر قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) في الناقورة جنوب لبنان، بحضور الطرفين اللبناني والإسرائيلي والوسيط الأميركي وممثلين عن الأمم المتحدة كونها راعية المفاوضات، على أن يُسجل لاحقاً لدى الأمم المتحدة كمرسوم مُعترف به دولياً.

قوات من اليونيفيل جنوب لبنان (أرشيفية- فرانس برس)
قوات من اليونيفيل جنوب لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

وبرزت أصوات معارضة من خبراء وسياسيين على إسقاط لبنان الرسمي الخط 29 في المفاوضات (يحوي ثروات غازية ونفطية ويُربح لبنان 2430 كم2) واعتماد الخط 23، في وقت كان الجيش اللبناني قد عاد ووضع دراسة عام 2019 استندت إلى وثائق وخرائط، حدد فيها الخط 29 لحدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"الاستخبارات العسكرية الأوكرانية": الضربات الروسية كانت مخططة منذ مطلع أكتوبر "الاستخبارات العسكرية الأوكرانية": الضربات الروسية كانت مخططة منذ مطلع أكتوبر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط