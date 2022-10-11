تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا.. و32 جندياً يعودون لكييف

أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم الثلاثاء أنها تسلمت 32 جندياً أوكرانياً في إطار عملية تبادل أسرى مع روسيا، وجثة إسرائيلي قاتل إلى جانب القوات الأوكرانية.

وأعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريي يرماك على "تلغرام": "اليوم تمت عملية جديدة لتبادل الأسرى ونجحنا في تحرير 32 جندياً واستعادة جثة الإسرائيلي دميترو فيالكا".

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وفي وقت سابق من اليوم كانت أوكرانيا قد أعلنت أنها أعادت، بعد مفاوضات، رفات عشرات الجنود الأوكرانيين قضى بعضهم في سجن أولنيفكا الذي اتهمت كييف القوات الروسية بقصفه في يوليو الماضي.

وقالت الوزارة الأوكرانية المسؤولة عن إعادة دمج المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين، على وسائل التواصل الاجتماعي: "تمّت عملية نقل أخرى. أعيد 62 بطلاً قتلوا إلى بلدهم. كانت المفاوضات صعبة، لكن.. أمكن إعادة جنودنا، خصوصاً الجنود من.. أولنيفكا".

وكانت القوات الروسية قد سجنت عناصر كتيبة آزوف، الذين استسلموا في مايو الماضي بعد حصار دام أسابيع لمجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول، في سجن أولنيفكا في منطقة تسيطر عليها روسيا من دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وتوفي العديد منهم حرقاً في القصف الذي طال السجن في يوليو الماضي والذي تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشنه.

ونفت كييف استهداف البنى التحتية المدنية أو أسرى الحرب. ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حينها "القصف الروسي" للمنشأة بأنه "جريمة حرب".