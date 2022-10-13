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درون إيرانية (رويترز)
درون إيرانية (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

فرنسا: سنرد على بيع طهران مسيّرات إلى موسكو

دبي- العربية.نت
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بعد تأكيد الاتحاد الأوروبي أن روسيا لجأت إلى إيران وكوريا الشمالية لشراء طائرات مسيرة وذخائر، من أجل دعم قواتها التي تقاتل على الأراضي الأوكرانية، أكدت فرنسا أن تلك الخطوة لن تمر مرور الكرام.

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وأعلنت وزارة الخارجية في بيان اليوم الخميس، أن بيع أي طائرات إيرانية مسيرة لموسكو يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صادق على الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

تبحث الرد

كما أكدت أنها تنسق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية الرد.

جاءت تلك التصريحات بعدما أشارت مفوضية الاتحاد الأوروبي في تقرير داخلي، الاثنين الماضي، أن سعي روسيا إلى "طلب مسيرات وذخائر من إيران وكوريا الشمالية يشكل دليلاً على أنها تواجه صعوبات طويلة الأجل في عمليات الإنتاج والتصنيع العسكري بالحجم الذي يتطلبه قتالها على الأراضي الأوكرانية".

درون إيرانية (رويترز)
درون إيرانية (رويترز)

كذلك اعتبرت أن العقوبات الغربية "أذابت قدرة روسيا على تمويل الحرب"، على الرغم من المساعدة التي تقدمها كل من تركيا والصين للسلطات الروسية من أجل تجاوز الحصار الغربي.

سلسلة من الهجمات الروسية

يشار إلى أن السلطات الأوكرانية كانت أعلنت أن سلسلة من الهجمات الروسية نفذت بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 خلال الأسابيع الأخيرة.

والاثنين الماضي، أكد الجيش الأوكراني أن البلاد تعرضت لاستهداف مسيرات إيرانية من طراز شاهد-136 أطلقت من أراضي بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم، فيما نفت طهران سابقاً وموسكو على السواء، الاستعانة بمسيرات من إيران، مؤكدا أن لديها القدرات الهجومية الكافية.

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