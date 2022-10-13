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درون إيرانية (رويترز)
درون إيرانية (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

مجددا.. مسيرات "إيرانية" تقصف مواقع حيوية في كييف

دبي- العربية.نت
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مرة جديدة استهدفت "مسيرات انتحارية" مواقع حيوية مهمة في أوكرانيا. فقد أعلن كيريلو تيموشينكو ،نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، أن مرافق البنية التحتية الحيوية تعرضت لغارات نفذتها طائرات بدون طيار في وقت مبكر اليوم.

كما أضاف في تعليق عبر تطبيق تلغرام أن الهجوم استهدف نقاطاً مهمة.

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طائرات مسيرة إيرانية

بدوره، أعلن حاكم منطقة كييف، أوليكسي كوليبا، أن موقعا في العاصمة تعرض لضربات جوية في ساعة مبكرة.

كما أضاف أن المعلومات الأولية، أفادت بأن الضربات نفذتها طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

من كييف (فرانس برس)
من كييف (فرانس برس)

فيما أشارت إدارة الإقليم إلى أن "رجال الإنقاذ يعملون بالفعل في الموقع"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مكان وقوع الضربات الجوية في المنطقة، أو بُعدها عن كييف.

سلسلة من الهجمات الروسية

يشار إلى أن السلطات الأوكرانية كانت أعلنت أن سلسلة من الهجمات الروسية نفذت بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 خلال الأسابيع الأخيرة.

والإثنين الماضي، أكد أيضا الجيش الأوكراني أن البلاد تعرضت لاستهداف من مسيرات إيرانية. وأوضح حينها أن القوات الروسية "استخدمت مسيرات من طراز شاهد-136 أطلقتها من أراضي بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم، مضيفا أنه تم "تدمير" تسع منها.

فيما نفت طهران سابقاً وموسكو على السواء، الاستعانة بمسيرات من إيران، مؤكدا أن لديها القدرات الهجومية الكافية!

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