قائد العملية الروسية: كييف تحشد احتياطاتها على خط المواجهة

أعلن قائد العمليات الروسية في أوكرانيا، سيرغي سوروفيكين، الثلاثاء، أن كييف تحشد احتياطاتها على خط المواجهة.

وقال "لا نسعى لتقدم سريع في أوكرانيا بل لتقليل وقوع ضحايا مدنيين"، مبيناً أن قوات الجيش الروسي في أوكرانيا في وضع متوتر بسبب هجوم مضاد تشنه كييف، إثر عدة انتكاسات كبيرة لحقت به في الشرق والجنوب.

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كما أكد لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، أن الجيش الروسي يستعد لإجلاء سكان خيرسون عاصمة المنطقة التي ضمتها روسيا في جنوب أوكرانيا، وقال "هناك معلومات حول إمكانية استخدام نظام كييف لأساليب الحرب المحظورة في المنطقة".

وتابع "الجيش الروسي سيضمن الإجلاء الآمن للسكان" من خيرسون، حيث تشكل الضربات الأوكرانية التي تستهدف البنية التحتية المدنية "تهديدا مباشرا لحياة الناس"، مشيراً إلى أن الوضع في المدينة "صعب للغاية".

بدوره، أعلن حاكم خيرسون الموالي لروسيا، قرارا بنقل سكان عدد من البلدات إلى الضفة الأخرى من نهر دنيبر.

ضرب أهداف جوية وأرضية

إلى ذلك بين سيرغي سوروفيكين أن الطيران نفذ أكثر من 34000 طلعة جوية، واستخدم أكثر من 7000 سلاح طائرات موجه.

وقال إن أحدث صواريخ "Dagger" الجوية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أثبتت أنها جيدة في إصابة الأهداف

كما أضاف "تحل طائرات الجيل الخامس Su-57 في كل طلعة جوية مهام متعددة الأوجه لضرب أهداف جوية وأرضية"، مبيناً تنفيذ أكثر من 8000 طلعة جوية بواسطة طائرات بدون طيار، وتم تدمير أكثر من 600 عنصر للقوات الأوكرانية بواسطة طائرات بدون طيار هجومية.

يشار إلى أن القوات الروسية كانت كثفت منذ الأسبوع الماضي، هجماتها على الأراضي الأوكرانية، لاسيما في كييف، فيما اعتبر رداً على الهجوم الذي استهدف جسر القرم، الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

كما جاءت تلك الهجمات بعد تعثر للجيش الروسي في شمال وشرق أوكرانيا، ومناطق الجنوب أيضاً، في وجه الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية قبل أسابيع من أجل استرداد عشرات المناطق التي ظلت لأشهر في قبضة الروس، وقد حققت تقدماً ملحوظاً في العديد من النقاط قبل أن تبرد قليلاً وتيرة تقدمها.