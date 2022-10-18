كييف: الكهرباء انقطعت عن 1100 بلدة أوكرانية

بعد الضربات التي نفذتها روسيا في الأيام العشرة الماضية واستهدفت بشكل خاص مرافق حيوية للبنية التحتية، أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية أن أكثر من 1100 بلدة في أوكرانيا ما زالت من دون كهرباء.

وقال المتحدث باسم الخدمة أولكسندر خورونجي، اليوم الثلاثاء، "في الوقت الحالي، ما زالت 1162 بلدة بلا كهرباء".

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4000 بلدة

كما أضاف أن ما يصل إلى 4000 بلدة شهدت انقطاعًا للتيار الكهربائي منذ 7 أكتوبر الجاري، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربات الروسية دمرت 30% من محطات الطاقة فيما وصفها بأنها "هجمات إرهابية".

كما أشار في تغريدة على حسابه في تويتر، إلى أن الهجمات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في كل أحاء البلاد.

أسلحة عالية الدقة

في حين أكدت موسكو أن قواتها واصلت قصف الأهداف العسكرية ومنشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وأوضحت وزارة الدفاع في إحاطتها اليومية، أن قواتها تستخدم أسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة في تنفيذ تلك الهجمات.

كذلك، أضافت أن الأهداف شملت "القيادة العسكرية والبنية التحتية للطاقة، بالإضافة إلى ترسانات من الذخيرة وأسلحة أجنبية الصنع".

تكثيف الهجمات

يشار إلى أن القوات الروسية كانت كثفت منذ الأسبوع الماضي، هجماتها على الأراضي الأوكرانية، لاسيما في كييف، فيما اعتبر رداً على الهجوم الذي استهدف جسر القرم، الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

كما جاءت تلك الهجمات بعد تعثر للجيش الروسي في شمال وشرق أوكرانيا، ومناطق الجنوب أيضاً، في وجه الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية قبل أسابيع من أجل استرداد عشرات المناطق التي ظلت لأشهر في قبضة الروس، وقد حققت تقدماً ملحوظاً في العديد من النقاط قبل أن تبرد قليلاً وتيرة تقدمها.