لأول مرة منذ شهر.. موسكو تسيطر على قرية في خاركيف

للمرة الأولى منذ بداية سبتمبر، عندما أخرج منها إثر هجوم أوكراني مضاد، أعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه سيطر على قرية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في تقريرها اليومي "استولت وحدات من الجيش خلال عمليات هجومية، على بلدة غوروبيفكا" القريبة من الحدود مع روسيا.

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ضرب أنظمة الطاقة

أما عن استهداف أنظمة الطاقة الأوكرانية، فأكدت تنفيذ ضربات جديدة استهدفت منشآت الكهرباء.

كما أوضحت أن القوات الروسية تواصل ضرب أنظمة الطاقة والقيادة العسكرية الأوكرانية بواسطة أسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى، وعالية الدقة.

أتت تلك التصريحات بعدما أعلنت السلطات الأوكرانية في وقت سابق اليوم، أن الهجمات الروسية دمرت 30% من منشآت الطاقة خلال أسبوع، ما تسبب بأعطال هائلة في جميع أنحاء البلاد، وانقطاع للكهرباء والماء في العديد من المناطق، بما فيها كييف.

وكانت القوات الروسية كثفت منذ الأسبوع الماضي، هجماتها على الأراضي الأوكرانية، لاسيما في كييف، فيما اعتبر رداً على الهجوم الذي استهدف جسر القرم، الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

كما جاءت تلك الهجمات، بعد تعثر للجيش الروسي في شمال وشرق أوكرانيا، ومناطق الجنوب أيضاً، في وجه الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية قبل أسابيع من أجل استرداد عشرات المناطق التي ظلت لأشهر في قبضة الروس، وقد حققت تقدماً ملحوظاً في العديد من النقاط قبل أن تبرد قليلاً وتيرة تقدمها.