سلطات خيرسون تؤكد "بدء اقتحام المدينة".. وكييف "دعاية"

بعدما حثت في وقت سابق اليوم سكان مدينة خيرسون على إخلائها، أعلنت السلطات الموالية لروسيا الأربعاء، أن القوات الأوكرانية بدأت في اقتحام المدينة الجنوبية من منطقتي نوفايا كامينكا وبيريسلاف، وفق ما نقل مراسل العربية/الحدث.

إلا أنها أشارت إلى أن القوات الروسية تصدت لأولى محاولات الاقتحام هذه.

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خطة دعائية

في المقابل، نفت الرئاسة الأوكرانية قصف المدينة، مؤكدة أن خطة الإجلاء الروسية محض "دعاية".

وكتب المسؤول في الرئاسة، أندريه يرماك على تلغرام "الروس يحاولون تخويف أهالي خيرسون بنشرات إخبارية كاذبة حول قصف جيشنا للمدينة" مؤكدا أن هذا "الاستعراض الدعائي لن ينجح".

فيما اتهم المجلس الإقليمي في خيرسون القوات الروسية بتجميع السكان لساعات طويلة، من أجل تصويرهم على أنهم يستجيبون لطلبات الإجلاء.

كما اتهمتها بتنفيذ عمليات تهجير قسري في المقاطعة الجنوبية.

إجلاء السكان

وكانت السلطات الموالية لموسكو في خيرسون، أعلنت بوقت سابق أنها ستخلي المدينة في مواجهة تقدم القوات الأوكرانية، مؤكدة أن الجيش الروسي "سيقاتل حتى الموت" ليستعيد المنطقة.

وقال فلاديمير سالدو، حاكم خيرسون مباشرة على قناة روسيا 24 التلفزيونية "اعتبارا من اليوم، ستنقل كل هيئات السلطة الموجودة في المدينة والإدارتان المدنية والعسكرية وكل الوزارات نحو الضفة اليسرى" من نهر دنيبر الذي يحد المدينة.

كما أشار إلى أن السلطات تخطط لنقل حوالي 50-60 ألف شخص إلى الضفة اليسرى للنهر المذكور، وإلى مناطق أخرى في روسيا.

وضع متوتر وسيئ

وكان الجنرال سيرغي سوروفكين الذي كُلف بإدارة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ عشرة أيام، أكد في تصريحات أمس أن الوضع متوتر، وسيئ جداً في تلك المدينة الجنوبية، التي اعتبرت أول مدينة كبرى تسيطر عليها روسيا في بداية عمليتها العسكرية، مشدداً على أن قواته ستضمن الإجلاء الآمن للسكان.

يذكر أن القوات الأوكرانية كانت أطلقت منذ سبتمبر الماضي (2022) هجوماً مضاداً لاسيما في شمال شرق البلاد، وجنوبها، من أجل استعادة عشرات البلدات التي ظلت لأشهر في قبضة الروس، وقد تمكنت بالفعل من تحقيق تقدم ملحوظ سابقا، قبل أن تتراجع قليلا وتيرة التقدم، لتنشط ثانية في الوقت الحالي على ما يبدو.