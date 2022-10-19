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رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،(أرشيفية-رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،(أرشيفية-رويترز)

فون دير لاين: ضرب روسيا البنى التحتية بأوكرانيا جريمة حرب

دبي- العربية.نت
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مع تواصل الضربات الروسية على المرافق الحيوية في أوكرانيا، لاسيما محطات الطاقة، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن تلك الهجمات على البنية التحتية المدنية الأوكرانية، وخاصة الكهرباء تعتبر "جرائم حرب".



وقالت في كلمة ألقتها من بروكسيل، اليوم الأربعاء، ونشرت جزءا منها على حسابها في تويتر، إن "حرمان الرجال والنساء والأطفال من الماء والكهرباء والتدفئة مع قدوم الشتاء تمثل أعمال إرهاب خالص".

ضد التلاعب الروسي

فيما تطرقت لاحقاً، إلى أزمة الطاقة العالمية، مؤكدة ضرورة الوقوف بحزم ضد التلاعب الروسي بأسواق الطاقة.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت أمس أن أكثر من 1100 بلدة ما زالت من دون كهرباء، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 4000 بلدة شهدت انقطاعًا للتيار الكهربائي منذ 7 أكتوبر الجاري.

من كييف يوم 17 أكتوبر (رويترز)
من كييف يوم 17 أكتوبر (رويترز)

في حين أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربات الروسية دمرت 30% من محطات الطاقة في البلاد.

من جهتها، أقرت موسكو بتنفيذ تلك الضربات، لافتة إلى أنها قصفت أهدافا عسكرية ومنشآت البنية التحتية للطاقة، لكنها أشارت إلى أن الهجمات نفذت بصواريخ عالية الدقة.

تكثيف الهجمات

يشار إلى أن القوات الروسية كانت كثفت منذ الأسبوع الماضي، هجماتها على الأراضي الأوكرانية، لاسيما في كييف، فيما اعتبر رداً على الهجوم الذي استهدف جسر القرم، الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

كما جاءت تلك الهجمات بعد تعثر للجيش الروسي في شمال وشرق البلاد، ومناطق الجنوب الأوكراني أيضاً، في وجه الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية قبل أسابيع من أجل استرداد عشرات المناطق التي ظلت لأشهر في قبضة الروس، وقد حققت تقدماً ملحوظاً في العديد من النقاط قبل أن تبرد قليلاً وتيرة تقدمها.

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