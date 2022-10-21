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Italy's newly appointed Prime Minister Giorgia Meloni attends a meeting with Italian President Sergio Mattarella at the Quirinale Palace in Rome, Italy October 21, 2022. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني

إيطاليا.. ميلوني تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة

جورجيا ميلوني اختارت فريقها الوزاري ووضعت بصمتها على أكثر حكومة يمينية التوجه في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية

العربية.نت
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أصبحت جورجيا ميلوني الجمعة أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا، واختارت فريقها الوزاري لتضع بصمتها على أكثر حكومة يمينية التوجه في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وانتصرت ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، في انتخابات الشهر الماضي بالتحالف مع حزب "فورزا إيطاليا" بزعامة سيلفيو برلسكوني وحزب "الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني.

ميلوني تتوسط سالفيني وبرلوسكوني
ميلوني تتوسط سالفيني وبرلوسكوني

وتحل حكومتها، وهي الرقم 68 في إيطاليا منذ عام 1946، محل حكومة وحدة وطنية بقيادة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي الذي حضر قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة في واحدة من آخر مهامه كرئيس للوزراء.

وتواجه حكومة ميلوني تحديات مضنية تتضمن ركوداً يلوح في الأفق وارتفاع كلفة الطاقة والسعي لتشكيل جبهة موحدة في حرب أوكرانيا.

وعينت ميلوني (45 عاماً) جيانكارلو جورجيتي من حزب "الرابطة" وزيراً للاقتصاد وقالت إن وزارة الخارجية ستذهب إلى أنطونيو تاجاني من حزب "فورزا إيطاليا".

وقال المسؤول الرئاسي أوجو زامبيتي للصحفيين: "جورجيا ميلوني قبلت التفويض وقدمت قائمة وزرائها" بعد أن أجرت مشاورات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا في قصر كيرينالي.

وتضمنت قائمة وزراء ميلوني، التي أحدثت تحولاً في مصير حزب "إخوة إيطاليا" لكنها تملك خبرة وزارية محدودة، ست سيدات أخريات.

وفي المجمل حصل حزب "إخوة إيطاليا" على تسع وزارات وحصل حزب "الرابطة" على خمس وزارات ومثلها لحزب "فورزا إيطاليا"، بينما حصل التكنوقراط على خمسة مناصب وزارية أخرى.

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين رسمياً صباح السبت، وبعد ذلك تواجه تصويتاً على الثقة في مجلسي البرلمان الأسبوع المقبل.

علامات توتر

وعلى الرغم من أن عملية تشكيل حكومة جديدة كانت سريعة بالمقاييس الإيطالية، لكنها كشفت عن توتر في الائتلاف، مع دأب سيلفيو برلسكوني فيما يبدو على محاولة تقويض سلطة ميلوني.

ولم يحصل برلسكوني، البالغ من العمر 86 عاماً والعضو في مجلس الشيوخ، على منصب وزاري مثلما كان متوقعاً.

الرئيس ماتاريلا يستقبل الحكومة الجديدة
الرئيس ماتاريلا يستقبل الحكومة الجديدة
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وسيصبح سالفيني، زعيم حزب "الرابطة" الذي تقلصت سلطته بعد الأداء الضعيف نسبياً لحزبه في الانتخابات، وزيراً للبنية التحتية في حكومة ميلوني.

ومن بين المناصب الوزارية البارزة الأخرى، ذهبت وزارة الداخلية إلى ماتيو بيانتيدوسي، وهو موظف حكومي مخضرم بلا انتماء حزبي. وسيتولى وزارة الدفاع جيدو كروسيتو أحد مؤسسي حزب "إخوة إيطاليا".

وأكدت ميلوني هذا الأسبوع أن إدارتها ستكون مؤيدة بقوة لحلف شمال الأطلسي وأوروبا. وقالت: "أي شخص لا يتفق على حجر الزاوية هذا لا يتعين أن يكون جزءا من الحكومة".

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