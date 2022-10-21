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Ukrainian servicemen load projectiles into a weapon belt next to a ZU-23-2 anti-aircraft cannon at a position near a front line in the Kharkiv region, as Russia's attack on Ukraine continues, Ukraine August 24, 2022. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
الجيش الأوكراني يجهز مدفعاً مضاداً للطائرات في خاركيف
روسيا و أوكرانيا

روسيا: الأسلحة الغربية لأوكرانيا تشق طريقها للسوق السوداء

وزارة الخارجية الروسية أكدت أن هذه الأسلحة المتطورة ينتهي بها المطاف في أيدي المتطرفين والجماعات الإجرامية في الشرق الأوسط ووسط أفريقيا وجنوب شرق آسيا

العربية.نت
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قالت روسيا الخميس إن الأسلحة المتطورة التي يزود بها الغرب أوكرانيا تشق طريقها إلى السوق السوداء ثم إلى أيدي الجماعات المتطرفة والإجرامية في الشرق الأوسط ووسط أفريقيا وآسيا.

ومنذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، أرسلت القوى الغربية مجموعة من الأسلحة إلى أوكرانيا في محاولة لمساعدتها على محاربة القوات الروسية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" أرسلت ما لا يقل عن 700 نظام مدفعي و80 ألف نظام صاروخي و800 ألف قذيفة مدفعية و90 مليون طلقة ذخيرة إلى أوكرانيا.

وقالت للصحفيين في موسكو: "جزء كبير من هذه الأسلحة دخل بالفعل أو سيدخل قريباً السوق السوداء.. يواجه المجتمع الدولي هذا حالياً". لكنها لم تذكر أي دليل على تأكيداتها.

الجيش الأوكراني في دونيتسك
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وأضافت: "الشحنات العسكرية لحلف شمال الأطلسي ينتهي بها المطاف في أيدي الإرهابيين والمتطرفين والجماعات الإجرامية في الشرق الأوسط ووسط أفريقيا وجنوب شرق آسيا".

وتحذر روسيا منذ فترة طويلة من أن الأسلحة الموجهة إلى أوكرانيا يمكن أن تشق طريقها إلى أيدي المجرمين على الرغم من عدم تقديمها تفاصيل حول المكان الذي قد تنتهي إليه الأسلحة.

في سياق متصل، قالت زخاروفا إن الاتحاد الأوروبي طرف في الصراع في أوكرانيا لأنه زود كييف بمجموعة من الأسلحة المتطورة.

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