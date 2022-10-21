اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, attend a news conference with Swiss President Ignazio Cassis after their meeting in Kyiv, Ukraine, Thursday, Oct. 20, 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: روسيا تحوّل الكهرباء الأوكرانية لـ"ساحة معركة"

الرئيس الأوكراني يتهم الروس بتلغيم سدّ محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية في منطقة خيرسون

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس الروس بتلغيم سدّ محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها قوات موسكو.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الذي ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي: "وفقا لمعلوماتنا، لغّم إرهابيون روس وحدات محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية وسدّها".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "في حالة تدمير السدّ.. ستختفي قناة شمال القرم" وستكون "كارثة واسعة النطاق".

وسبق أن ذكر زيلينسكي هذا الاحتمال خلال خطاب قصير أمام مجلس الاتحاد الأوروبي.

يذكر أنه تم بناء سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر دنيبر في منطقة خاضعة حالياً لسيطرة الجيش الروسي وليست بعيدة عن خط التماس مع القوات الأوكرانية.

سد محطة كاخوفكا (أرشيفية)
سد محطة كاخوفكا (أرشيفية)

هذا وقال الرئيس الأوكراني للأوروبيين الخميس إن روسيا تحوّل شبكة الكهرباء في بلاده "ساحة معركة" عبر الهجمات التي تدفع الناس للهرب إلى أوروبا.

وأوضح زيلينسكي خلال مداخلة أمام مجلس الاتحاد الأوروبي أن "القيادة الروسية أعطت الأمر بتحويل شبكة الطاقة ساحة معركة. وعواقب ذلك خطيرة للغاية، مرة أخرى، بالنسبة إلينا جميعاً في أوروبا".

وأضاف أن "روسيا تتسبب بموجة جديدة من هجرة الأوكرانيين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي".

وتمّ وضع إجراءاتٍ للحد من استهلاك الطاقة في كل أوكرانيا بعدما دمّرت ضربات الصواريخ والطائرات من دون طيار الروسية أكثر من 30% من محطات الطاقة في البلاد في أسبوع.

حريق في محطة للطاقة في مييف في 18 أكتوبر بعد غارة روسية
حريق في محطة للطاقة في مييف في 18 أكتوبر بعد غارة روسية
واشنطن: عسكريون إيرانيون موجودون في القرم لمساعدة روسيا أميركا روسيا و أوكرانيا واشنطن: عسكريون إيرانيون موجودون في القرم لمساعدة روسيا

وأعلن زيلينسكي أن القصف الروسي على منشآت الطاقة الأوكرانية "يهدف إلى التسبب بأكبر عدد من مشاكل الكهرباء والتدفئة لأوكرانيا في الخريف والشتاء وإلى حثّ أكبر عدد من الأوكرانيين على التوجّه إلى بلدانكم".

وردّاً على ذلك، دعا الرئيس الأوكراني الدول الأوروبية إلى تزويد جيش كييف بدفاعات جوية أكثر تطوراً وإلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على موسكو للحدّ من قدراتها على تمويل الحرب.

كذلك، شدّد على أن الاقتراح الأوكراني بنشر بعثة مراقبة دولية على الحدود الأوكرانية البيلاروسية "يصبح أكثر أهمية كلّ يوم"، بعدما حذّر الجيش الأوكراني من خطر هجوم روسي متزايد من الأراضي البيلاروسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحرش عسكري روسي بطائرة استطلاع بريطانية تحرش عسكري روسي بطائرة استطلاع بريطانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط