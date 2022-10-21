زيلينسكي: روسيا تحوّل الكهرباء الأوكرانية لـ"ساحة معركة"

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس الروس بتلغيم سدّ محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها قوات موسكو.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الذي ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي: "وفقا لمعلوماتنا، لغّم إرهابيون روس وحدات محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية وسدّها".

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وأضاف الرئيس الأوكراني: "في حالة تدمير السدّ.. ستختفي قناة شمال القرم" وستكون "كارثة واسعة النطاق".

وسبق أن ذكر زيلينسكي هذا الاحتمال خلال خطاب قصير أمام مجلس الاتحاد الأوروبي.

يذكر أنه تم بناء سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر دنيبر في منطقة خاضعة حالياً لسيطرة الجيش الروسي وليست بعيدة عن خط التماس مع القوات الأوكرانية.

هذا وقال الرئيس الأوكراني للأوروبيين الخميس إن روسيا تحوّل شبكة الكهرباء في بلاده "ساحة معركة" عبر الهجمات التي تدفع الناس للهرب إلى أوروبا.

وأوضح زيلينسكي خلال مداخلة أمام مجلس الاتحاد الأوروبي أن "القيادة الروسية أعطت الأمر بتحويل شبكة الطاقة ساحة معركة. وعواقب ذلك خطيرة للغاية، مرة أخرى، بالنسبة إلينا جميعاً في أوروبا".

وأضاف أن "روسيا تتسبب بموجة جديدة من هجرة الأوكرانيين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي".

وتمّ وضع إجراءاتٍ للحد من استهلاك الطاقة في كل أوكرانيا بعدما دمّرت ضربات الصواريخ والطائرات من دون طيار الروسية أكثر من 30% من محطات الطاقة في البلاد في أسبوع.

وأعلن زيلينسكي أن القصف الروسي على منشآت الطاقة الأوكرانية "يهدف إلى التسبب بأكبر عدد من مشاكل الكهرباء والتدفئة لأوكرانيا في الخريف والشتاء وإلى حثّ أكبر عدد من الأوكرانيين على التوجّه إلى بلدانكم".

وردّاً على ذلك، دعا الرئيس الأوكراني الدول الأوروبية إلى تزويد جيش كييف بدفاعات جوية أكثر تطوراً وإلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على موسكو للحدّ من قدراتها على تمويل الحرب.

كذلك، شدّد على أن الاقتراح الأوكراني بنشر بعثة مراقبة دولية على الحدود الأوكرانية البيلاروسية "يصبح أكثر أهمية كلّ يوم"، بعدما حذّر الجيش الأوكراني من خطر هجوم روسي متزايد من الأراضي البيلاروسية.