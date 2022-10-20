كييف تحذر من هجوم ينطلق من بيلاروسيا ويهدف لقطع الإمدادات

حذرت أوكرانيا، الخميس، من "خطر متزايد" لهجوم روسي جديد انطلاقاً من الجارة الشمالية بيلاروسيا، بعد أن أعلنت مينسك وموسكو، الأسبوع الماضي، عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة للدفاع عن الحدود البيلاروسية.

وحذرت كييف من أن وحدات طيران روسية تنتشر في قواعد في بيلاروسيا على الحدود مع أوكرانيا.

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وقال أوليكسي غروموف، نائب رئيس الأركان العامة الأوكرانية خلال إحاطة صحافية، إن "التهديد باستئناف الهجوم على الجبهة الشمالية من قبل القوات المسلحة للاتحاد الروسي يتزايد".

واستخدمت روسيا بيلاروسيا نقطة انطلاق لهجومها على شمال أوكرانيا باتجاه العاصمة كييف، والذي تم صده في مارس الماضي.

لكن غروموف قال إن أي هجوم جديد قد يستهدف بشكل أكبر غرب أوكرانيا "لقطع الشرايين اللوجستية الرئيسية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية".

من جهتها، تقول بيلاروسيا إن قوتها المشتركة الجديدة مع روسيا ستضم ما يصل إلى 9000 جندي روسي، ونحو 170 دبابة سترسل إلى بيلاروسيا، لكنها شددت على أن أهدافها دفاعية فقط.

وأوكرانيا غير مقتنعة بهذا الكلام، وقد اتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، موسكو "بمحاولة جر بيلاروسيا مباشرة إلى هذه الحرب"، وذلك في اجتماع لمجموعة السبع عقد مؤخراً.

الوصول إلى أسرى الحرب

في سياق آخر، أعلنت روسيا، الخميس، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حصلت على الإذن بزيارة سجن أولينيفكا، حيث توفي عشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين في ظروف غامضة في يوليو، لكن الوضع الأمني منع مثل هذه الزيارات.

وتتهم كييف منذ الأسبوع الماضي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"التقاعس" إزاء الأسرى الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا، مؤكدة أن غياب الزيارات يعرّضهم لخطر التعذيب.

من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها تشارك السلطات الأوكرانية إحباطها، موضحة أن هذه الزيارة لم تكن ممكنة إلّا بإذن وضمانات أمنية.

وحثّت المنظمة كلا الجانبين على تسهيل الوصول إلى أسرى الحرب، كما أعربت عن قلقها بشكل خاص لعدم إمكان الوصول إلى سجن أولينيفكا الذي تسيطر عليه روسيا في شرق أوكرانيا.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن المسؤولية عن الوفيات التي وقعت هناك في نهاية يوليو. من جهتها، حذّرت الأمم المتحدة من الظروف الصحية الكارثية لأولئك الذين لا يزالون في المبنى.

من جانبه، أكد السفير الروسي لدى جنيف غينادي غاتيلوف، الخميس، أن وزارة الدفاع الروسية سمحت بزيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أولينيفكا في الرابع من أغسطس.

وقال في إيجاز صحافي: "لقد أعطوا الضوء الأخضر"، لكنه أشار إلى أن الوضع "في طور التغيّر من وجهة النظر العسكرية". وأضاف: "ليس من السهل تأمين نوع الأمن" الذي تطلبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأن القصف يتواصل". ولفت إلى أنه "من وجهة النظر الأمنية هذا الوضع لا يسمح بزيارة مماثلة إلى أولينيفكا".

ولكن غاتيلوف صرح بأنه ناقش الوصول إلى أسرى الحرب مع الرئيسة الجديدة للجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر.

وقال إن روسيا تتبنى "موقفاً بنّاءً"، وسمت بخمس أو ست زيارات إلى أسرى الحرب الأوكرانيين المحتجزين لديها في الأشهر الأخيرة. وتجري نقاشات من أجل السماح بمزيد من الزيارات.

وأشار غاتيلوف إلى أن "لدينا أكثر من 6000 أسير أوكراني، وفي بعض الأحيان ليس من الممكن تنظيم كل الزيارات"، رافضاً الاتهامات بأن أسرى الحرب المحتجزين لدى روسيا يتعرّضون لسوء معاملة. واتهم أوكرانيا بـ"تعذيب" المواطنين الروس الأسرى.

وتُلزم اتفاقيات جنيف جميع الأطراف في النزاعات المسلحة بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى جميع أسرى الحرب لتقييم وضعهم. ولا تكشف المنظمة نتائجها علناً، لكنها تسعى جاهدة للعمل مع مختلف الأطراف لتحسين الظروف المعيشية للسجناء.