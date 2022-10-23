لابيد: إيران تشكل تهديدا مشتركا لكل من إسرائيل وألبانيا

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن إيران تشكل "تهديدا مشتركا" لكل من إسرائيل وألبانيا، مضيفاً أن تل أبيب ستقدم كل مساعدة ممكنة في الجهد ضد طهران.

كما أعلن أوفير جندلمان عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أن لابيد التقى نظيره الألباني إيدي راما واتفق معه على التعاون بين البلدين في المجال السيبراني لمواجهة الهجمات الإلكترونية الإيرانية.

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وتابع "شاهدنا ذلك خلال الهجمات السيبرانية الإيرانية التي استهدفت ألبانيا مؤخرا".

قال رئيس الوزراء لابيد لرئيس الوزراء الألباني:



"تشكل إيران تهديدًا مشتركًا على كل من إسرائيل وألبانيا. وقد شاهدنا ذلك خلال الهجمات السيبرانية الإيرانية التي استهدفت ألبانيا مؤخرًا.



إسرائيل ستقدم كل مساعدة ممكنة في الجهد ضد إيران، إذ نعتبر ذلك مصلحة وطنية وواجبًا تاريخيا". pic.twitter.com/tYstZMWd3V — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 23, 2022

ووصل رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم الأحد في زيارة رسمية تتضمن اجتماعا مع مسؤولي الدفاع السيبراني الإسرائيلي، وفقا لبيان وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وجاءت زيارة راما التي تستغرق ثلاثة أيام بعد شهر من قطع ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب هجوم إلكتروني في يوليو/ تموز استهدف مواقع وخدمات حكومية ألبانية.

وعقب قطع ألبانيا العلاقات مع طهران، أصاب هجوم إلكتروني ثان من نفس المصدر الإيراني نظام معلومات مختص بتسجيل المعابر الحدودية الألبانية، مما تسبب في تأخر المسافرين.

وقطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطردت دبلوماسييها، في خطوة أيدتها واشنطن، وتعهدت بالرد على الهجوم على حليفتها في حلف شمال الأطلسي.