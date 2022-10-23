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رئيس الوزراء الإسرائيلي ونظيره الألباني - من حساب المتحدث باسم يائير لابيد

لابيد: إيران تشكل تهديدا مشتركا لكل من إسرائيل وألبانيا

دبي - العربية.نت
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أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن إيران تشكل "تهديدا مشتركا" لكل من إسرائيل وألبانيا، مضيفاً أن تل أبيب ستقدم كل مساعدة ممكنة في الجهد ضد طهران.

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كما أعلن أوفير جندلمان عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أن لابيد التقى نظيره الألباني إيدي راما واتفق معه على التعاون بين البلدين في المجال السيبراني لمواجهة الهجمات الإلكترونية الإيرانية.

وتابع "شاهدنا ذلك خلال الهجمات السيبرانية الإيرانية التي استهدفت ألبانيا مؤخرا".

ووصل رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم الأحد في زيارة رسمية تتضمن اجتماعا مع مسؤولي الدفاع السيبراني الإسرائيلي، وفقا لبيان وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وجاءت زيارة راما التي تستغرق ثلاثة أيام بعد شهر من قطع ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب هجوم إلكتروني في يوليو/ تموز استهدف مواقع وخدمات حكومية ألبانية.

وعقب قطع ألبانيا العلاقات مع طهران، أصاب هجوم إلكتروني ثان من نفس المصدر الإيراني نظام معلومات مختص بتسجيل المعابر الحدودية الألبانية، مما تسبب في تأخر المسافرين.

وقطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطردت دبلوماسييها، في خطوة أيدتها واشنطن، وتعهدت بالرد على الهجوم على حليفتها في حلف شمال الأطلسي.

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