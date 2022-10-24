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الحدود اللبنانية الإسرائيلية (رويترز)
الحدود اللبنانية الإسرائيلية (رويترز)

إسرائيل: أحبطنا محاولة تهريب مخدرات وأسلحة من لبنان

دبي- العربية.نت
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مجدداً، أعلنت إسرائيل إحباط محاولات تهريب أسلحة ومخدرات من لبنان. فقد أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الاثنين، أن قواته أحبطت ليل الأحد-الاثنين محاولة تهريب مخدرات وأسلحة بالقرب من منطقة الحاصباني، جنوب لبنان إلى الداخل الإسرائيلي.

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كما أشار إلى أنه أوقف مشتبهًا به، وعثر على مسدسيْن ونحو 30 كيلوغراما من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 800 ألف "شيقل جديد".

التهريب على الحدود

ولفت إلى أن الموقوف والمخدرات والأسلحة أحيلت إلى الشرطة للتحقيق.

إلى ذلك، شدد على أنه ماض في صد كل محاولات التهريب على الحدود اللبنانية سواء لأغراض تخريبية أو جنائية أو بهدف التهريب.

ولطالما أعلنت تل أبيب سابقاً إحباط تهريب أسلحة، متهمة حزب الله بالتورط فيها، لاسيما أنه يسيطر على المناطق الجنوبية في لبنان وينتشر فيها على الرغم من القرار الأممي الذي صدر بعيد ما عرف بحرب "تموز" 2006، وقضى بتراجعه عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

كما أشارت عدة تقارير غربية إلى تورط الحزب في عمليات تهريب مخدرات عالمية وإقليمية، بل وتمويل العديد من أنشطته عبرها.

كذلك وجه العديد من المسؤولين اللبنانيين مراراً وتكرارا، الاتهامات للحزب المدعوم إيرانياً بالتورط في أنشطة التهريب بكافة أنواعها عبر الحدود اللبنانية السورية.

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