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إسرائيل تؤكد إحباط مخططات لحزب الله لتهريب مخدرات وأسلحة

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A picture taken from Lebanon's southern Marjayoun area shows an agricultural vehicle driving down a dirt road in the Israeli town of Metula along the border fence between the two countries on August 6, 2021. Lebanon's Hezbollah fired more than 10 rockets into Israel, prompting retaliatory shelling, in a major escalation between the Iran-backed Shiite movement and the Jewish state. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)
جانب من الحدود بين لبنان وإسرائيل (أرشيفية)
حزب الله

إسرائيل تؤكد إحباط مخططات لحزب الله لتهريب مخدرات وأسلحة

الجيش الإسرائيلي أكد أنه في السنة الماضية تم إحباط تهريب عشرات المسدسات وعشرات الكيلوغرامات من المخدرات

العربية.نت

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، توقيف خلايا كانت تهم بتنفيذ أعمال تخريبية وبتهريب أسلحة ومخدرات عبر الحدود مع لبنان وإحباط مخططاتها.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي "قام المحور الإيراني في السنة الأخيرة بمحاولات لتنفيذ عمليات تخريبية وأعمال تهريب أسلحة ومخدرات إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

عناصر من حزب الله في جنوب لبنان (أرشيفية)
عناصر من حزب الله في جنوب لبنان (أرشيفية)

وأضاف أنه تم تشكيل طاقم خاص يضم أعضاء من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" ومن الجيش والشرطة وجهات أخرى "لمتابعة قضية تهريب الأسلحة والمخدرات".

وأضاف البيان: "لقد تابعت قوات الأمن في السنة الماضية قضايا كشفت العلاقة بين تهريب المخدرات من لبنان ومحاور تهريب الأسلحة. كما تم إحباط أعمال تهريب شملت عشرات المسدسات وعشرات الكيلوغرامات من المخدرات".

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان (أرشيفية)
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان (أرشيفية)
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كما تم اعتقال شخصين مشتبه في تحضيرهما "لأعمال إرهاب وتهريب.. برعاية من حزب الله". وأضاف البيان أن الموقوفين عملوا "بتوجيهات شخصية من المدعو الحاج خليل حرب الذي كُشف النقاب في الأشهر الأخيرة عن تورطه في أعمال تهريب المخدرات والأسلحة إلى داخل إسرائيل". وشدد بيان الجيش على أن "الجهات التي تقف وراء عمليات التهريب هي حزب الله وإيران".

كما أوضحت التحقيقات أن المشتبه فيهما الإسرائيليين "اجتمعا في تركيا مع المدعوين حسين شيت وأكرم شيت، وهما لبنانيان معروفان بتهريب المخدرات من سكان كفركلا في جنوب لبنان، وذلك في أواخر شهر نوفمبر الأخير. وفي الاجتماع، طُلب من الاثنين تنفيذ عملية تهريب أسلحة إلى إسرائيل بهدف زرعها في منطقة خفية في الميدان حتى يتم جمعها لاحقاً من قبل مشتبه فيهم آخرين لاستخدامها في أعمال إرهابية. كما طُلب من الاثنين فحص قدراتهما لتنفيذ عمليات تخريبية داخل إسرائيل بشكل مستقل".

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