المجلس الأوروبي: نأمل أن يكون تسلح أوروبا مشتركاً ومركزياً

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الاثنين، وضع آلية مشتريات دفاعية مشتركة.

وقال "نأمل أن يكون التسلح في أوروبا مشتركا ومركزيا".

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كما أكد أن أوروبا أصبحت مجبرة على سباق التسلح بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقبل أسبوع، وافق الاتحاد الأوروبي، على تشكيل بعثة تدريب عسكري لدعم القوات الأوكرانية، في وقت تتصاعد فيه المواجهة مع الجيش الروسي في غضون الأيام الأخيرة.

وستمتد البعثة، التي سيكون مقرها بروكسل، لمدة عامين بميزانية تقارب 107 ملايين يورو.

كما تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، خطة لتوفير نحو 500 مليون يورو من الأموال الإضافية للمساعدة في إرسال معدات عسكرية إلى كييف.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، تصاعدت المخاوف من توسع النزاع وجنوحه نحو منعطفات خطرة لا تحمد عقباها، لاسيما بعد أن لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكانية استعمال القنبلة الذرّية في خطاب متلفز بـ 21 أيلول/سبتمبر.

حيث أكد حينها أنه مستعدّ لاستخدام "كل الوسائل" في ترسانته ضد الغرب، إذا ما مس أي تهديد أمن وأراضي بلاده، في إشارة فسرها العديد من الخبراء الغربيين على أن المقصود بها الأسلحة النووية التكتيكية.