سوناك يقترب من الفوز.. حصد غالبية أصوات المحافظين

يقترب وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك من الفوز برئاسة حزب المحافظين وبالتالي منصب رئيس الوزراء، بعد حصوله على دعم غالبية نواب حزبه، بينما تواصل بيني موردونت الكفاح من أجل الوصول إلى ورقة الاقتراع.

فمع دخول سباق المنافسة ساعاته الأخيرة، أيّد أكثر من 180 نائباً سوناك، أي ما يزيد قليلاً عن نصف أعضاء الحزب في البرلمان، ليصبح في موقع الصدارة لتولي منصب رئاسة الحكومة.

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فيما لم تحصد منافسته إلا 26 مؤيداً علنياً فقط حتى الآن، أي أقل بكثير من 100 عضو برلماني تحتاجها بحلول الموعد النهائي الـ 2 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين. فيما قالت حملتها إنها حصلت على تأييد 90 نائباً.

90 نائباً يؤيدون موردونت

وإذا فشلت موردونت في الحصول على 100 صوت، فسيصبح سوناك تلقائيا زعيم حزب المحافظين التالي، ورئيس الوزراء دون الحاجة إلى تصويت أعضاء حزب المحافظين.

وكان وزير المالية السابق أعلن رسمياً، أمس الأحد، ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء والمحافظين، من أجل "إصلاح الاقتصاد وتوحيد الحزب وتقديم المساعدة للبلاد"، وفق تعبيره.

مهمات ثقيلة

يشار إلى أن الحملة الجديدة للوصول إلى 10 دوانينغ ستريت كانت بدأت الخميس الماضي إثر استقالة ليز تراس بعد 44 يوماً لها فقط في السلطة، بعد انتخابها مطلع سبتمبر الماضي من قبل أعضاء حزب المحافظين، في مواجهة سوناك نفسه الذي خسر السباق حينها.

وأمام رئيس الوزراء المقبل مهام صعبة، إذ سيتولى دولة غارقة في أزمة خطرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مع تجاوز التضخم 10 بالمئة.

كما سيتعين عليه تهدئة الأسواق المضطربة منذ إعلان موازنة حكومة تراس نهاية سبتمبر.

وينبغي عليه محاولة توحيد حزب منقسم منذ سنوات، قبل عامين فقط من الانتخابات التشريعية. فيما تقدم حزب العمال ليصبح في أعلى مستويات شعبيته وفق استطلاعات الرأي، بعد 12 عاما من حكم المحافظين الذي سيكون رئيس الوزراء المقبل خامس زعيم له منذ 2016، بحسب ما أفادت فرانس برس.