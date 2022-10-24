هجوم الست ساعات.. حصيلة جديدة لقتلى فندق الصومال

ارتفعت حصيلة القتلى والمصابين في هجوم على فندق في كيسمايو جنوبي الصومال تبنته حركة الشباب الإرهابية إلى 9 قتلى و47 جريحا.
والمدينة الساحلية هي أحدث مدينة تتعرض للهجوم في أعقاب تجدد الهجمات التي شنتها الجماعة المرتبطة بالقاعدة، في الآونة الأخيرة، والتي استهدفت بشكل رئيسي العاصمة مقديشو ووسط الصومال.
مقتل المنفذين
بدأ الهجوم الأحد الساعة 12:45 ظهرًا (0945 بتوقيت غرينتش) عندما اصطدمت سيارة مفخخة بمدخل فندق توكل، انتهى حوالي الساعة 7:00 مساءً بعد مقتل المهاجمين على أيدي قوات الأمن، بحسب "فرانس برس".
وقال وزير الأمن في جوبالاند يوسف حسين عثمان للصحفيين إن من بين الضحايا طلاب مدرسة قريبة. وأضاف أن المهاجمين الأربعة بمن فيهم الانتحاري قتلوا.
إعلان المسؤولية
كما قال إن "الأول فجر نفسه وقتل الثلاثة (الباقون) على أيدي قوات الأمن"، مؤكدا بيانا مبكرا للشرطة.
وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم الذي استمر ست ساعات، وقالت إن أعضاء في حكومة جوبالاند الفيدرالية، حيث تقع كيسمايو، كانوا مجتمعين في الفندق في ذلك الوقت.
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