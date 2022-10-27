وزير دفاع تركيا: تجمعنا مع إسرائيل قيم مشتركة وروابط مهمة

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الخميس، أن تركيا وإسرائيل لاعبان مهمان في المنطقة وتجمعهما روابط مهمة.

كما قال في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع نظيره بيني غانتس في ختام مباحثاتهما في أنقرة "تجمعنا مع إسرائيل قيم مشتركة على الصعيد التاريخي والثقافي".

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وتابع: "تطوير العلاقات والتعاون بين تركيا وإسرائيل، لا سيما في مجالات الدفاع والأمن والطاقة، سيؤدي إلى تطورات مهمة فيما يتعلق بالسلام والاستقرار الإقليميين".

قضية فلسطين

وأكد الوزير التركي أنه عقد مباحثات مثمرة مع غانتس، مضيفا: "تبادلنا المعلومات ووجهات النظر حول ما يمكننا القيام به لتعزيز الأمن والاستقرار وزيادة التعاون في المنطقة".

ولفت إلى امتلاك تركيا وإسرائيل ماضيا وخبرة كبيرين في مجال الدفاع والصناعة الدفاعية والتعاون الأمني ​​العسكري بينهما.

كما قال: "نعتقد أن زيادة التعاون والحوار بين البلدين سيسهل حل بعض القضايا، خاصة قضية فلسطين، التي لدينا خلافات بشأنها".

في الاتجاه الإيجابي

من جانبه، أكد غانتس أن علاقة تل أبيب مع تركيا تسير في الاتجاه الإيجابي و"سنمضي قدما لدعمها"، حسب قوله.

وأضاف: "هناك إمكانات كبيرة للتعاون في التجارة والسياحة والصناعة ومجالات أكثر من ذلك، ومستقبلنا واعد ولكن هذا يعتمد على مصالحنا المشتركة بالحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم".

كما أشار إلى النجاح في إزالة عدد مقلق من التهديدات ضد المواطنين الإسرائيليين واليهود في تركيا، وقدم شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوزير أكار والمؤسسات الأمنية المشاركة في هذا التعاون الحيوي.

مكافحة الإرهاب

كذلك أكد على قدرة إسرائيل وتركيا على مكافحة الإرهاب ومموليه.

وتطرق غانتس إلى التطورات في الشرق الأوسط وشرقي المتوسط، مؤكدًا أن تركيا حليفة الولايات المتحدة العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تلعب دورا مهما في ضمان الاستقرار العالمي.

يذكر أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا شهدت تحولا في الآونة الأخيرة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتركيا في مارس الماضي في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى هذا البلد منذ 2007.

وقام وزير الخارجية التركي بزيارة نادرة إلى القدس في نهاية مايو في إطار تحسين العلاقات الدبلوماسية.