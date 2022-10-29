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زعيم الانفصاليين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا دينيس بوشلين (أ ف ب)
زعيم الانفصاليين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا دينيس بوشلين (أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

سلطات دونيتسك: سنتبادل 50 أسيراً مع كييف

دبي - العربية.نت
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك المعترف بها من روسيا، دينيس بوشيلين، اليوم السبت، عن عملية تبادل أسرى مرتقبة مع نظام كييف.

وكتب بوشيلين عبر قناته على "تلغرام" أن هناك تبادلاً آخر مع كييف وفقاً لصيغة 50 مقابل 50، مشيراً إلى أنه "سيتم تسليم أوكرانيا بشكل رئيسي أسرى من القوات الأوكرانية، ويتم إطلاق سراح مقاتلينا".

تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا.. و32 جندياً يعودون لكييف العرب والعالم روسيا و أوكرانيا تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا.. و32 جندياً يعودون لكييف

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 110 مواطنين روس من أوكرانيا إلى وطنهم بينهم 72 بحاراً من سفن مدنية، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وقالت الوزارة في بيان إن عمليات التفاوض أدت إلى إعادة الأسرى المحررين في 17 أكتوبر الجاري، من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، والتي احتجزتهم منذ فبراير الماضي.

الإفراج عن 72 بحاراً روسياً

كما أضاف البيان أنه تم تسليم 108 مجندات من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الجانب الأوكراني، فيما رفضت سيدتان أوكرانيتان قبول التبادل طواعية والعودة إلى أوكرانيا في سبيل البقاء في روسيا.

يذكر أن الرئاسة الأوكرانية أعلنت في 11 أكتوبر الجاري أنها تسلمت 32 جندياً أوكرانياً، في إطار عملية تبادل أسرى مع روسيا، وجثة إسرائيلي قاتل إلى جانب القوات الأوكرانية.

قصف روسي على دونيتسك (رويترز)
قصف روسي على دونيتسك (رويترز)

وفي ذات اليوم أعلنت أنها أعادت، بعد مفاوضات، رفات عشرات الجنود الأوكرانيين قضى بعضهم في سجن أولنيفكا الذي اتهمت كييف القوات الروسية بقصفه في يوليو الماضي.

أسرى من آزوف

وكانت القوات الروسية قد سجنت عناصر كتيبة آزوف، الذين استسلموا في مايو الماضي بعد حصار دام أسابيع لمجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول، في سجن أولنيفكا في منطقة تسيطر عليها روسيا من دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وتوفي العديد منهم حرقاً في القصف الذي طال السجن في يوليو الماضي والذي تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشنه.

ونفت كييف استهداف البنى التحتية المدنية أو أسرى الحرب. ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حينها "القصف الروسي" للمنشأة بأنه "جريمة حرب".

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