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محطة زابوريجيا النووية (رويترز)
محطة زابوريجيا النووية (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

موسكو: أحبطنا محاولة إنزال أوكرانية في محيط زابوريجيا

دبي - العربية.نت
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أعلنت القوات الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني حاول استعادة محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو في جنوب البلاد.

فقد أفادت سلطات زابوريجيا الموالية لروسيا بأنها أفشلت محاولة إنزال أوكراني في منطقة محطة الطاقة النووية.

الدفاع الروسية: إسقاط مروحية من طراز مي-8 في زابوريجيا العرب والعالم الدفاع الروسية: إسقاط مروحية من طراز مي-8 في زابوريجيا

وأضافت أنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر أجبرتها على التراجع، بحسب مراسل العربية/الحدث.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس، إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من قرية نوفوترويتسكويه بمقاطعة زابوريجيا.

تبادل اتهامات

يشار إلى أن الوكالة الذرية كانت أعربت مرارا في السابق عن قلقها الشديد لوضع المحطة التي تقع ضمن واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلنت روسيا الشهر الماضي ضمها إليها، على الرغم من أن قواتها تسيطر على جزء من مدينة زابوريجيا فقط.

من القصف الروسي على زابوريجيا - رويترز
من القصف الروسي على زابوريجيا - رويترز

فمنذ أشهر تتبادل كل من موسكو وكييف الاتهامات بقصف المحطة التي تعتبر أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا برمتها، وتخضع منذ أوائل مارس الماضي (2022)، لسيطرة القوات الروسية.

مصدر للكهرباء

ويعد هذا المجمع مصدراً مهماً لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية، للبلاد أكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.

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