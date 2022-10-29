أوكرانيا: روسيا تهدد الأمن الغذائي العالمي.. وتنشر الجوع

بعد تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق صادرات الحبوب، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، اليوم السبت، أن موسكو تهدد الأمن الغذائي العالمي وتنشر الجوع.

"إغلاق ممرات الحبوب"

وأضاف أن روسيا تسعى لإغلاق ممرات الحبوب بذريعة كاذبة، داعيا المجتمع الدولي للضغط على موسكو للعودة إلى اتفاق صادرات الحبوب.

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعليق مشاركة روسيا في اتفاق تصدير المنتجات الزراعية من المواني الأوكرانية، والذي تم بوساطة من الأمم المتحدة، في أعقاب الهجمات على سفن في شبه جزيرة القرم.

هجمات بالمسيرات على سفن بالقرم

كما أعلنت أن القوات الأوكرانية استخدمت طائرات مسيرة في مهاجمة سفن من أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان إلى أن "العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين، ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية منخرطة في ضمان تأمين (ممر الحبوب)، يعلق الجانب الروسي مشاركته في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من المواني الأوكرانية".

"أضرار طفيفة"

أتت هذه التصريحات بعدما أعلن الوزارة صد معظم هجمات الطائرات المسيرة اليوم لكن "أضرارا طفيفة لحقت بكاسحة ألغام روسية".

يشار إلى أنه بموجب الاتفاق المبرم في 22 يوليو تموز، تمكنت أوكرانيا من استئناف صادراتها من الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود، والتي توقفت عندما غزت روسيا جارتها في 24 فبراير شباط. وتم الاتفاق مبدئيا على أن تكون مدة الاتفاق 120 يوما.