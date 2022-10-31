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روسيا و أوكرانيا

وزير خارجية أوكرانيا للعربية: إيران زودت روسيا بصواريخ ومسيرات

وزير الخارجية الأوكراني لـ"العربية": السعودية لعبت دورا مهما في تبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية

العربية.نت
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أكد وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، في مقابلة مع قناة "العربية" الاثنين، أن الصواريخ الروسية والمسيرات الإيرانية استهدفت البنى التحتية الأوكرانية.

وقال كوليبا إن "روسيا دمرت عدة قرى عبر استهدافها بالصواريخ والمسيرات"، مضيفاً أن كييف "تريد ضمان عدم تزويد إيران لروسيا بالمسيرات".

وأكد أن أوكرانيا ستنهي العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع إيران بسبب دعمها روسيا، معتبراً أن طهران "ترتكب خطأ كبيرا بتعاونها عسكرياً مع روسيا في الحرب".

كما أكد كوليبا أن أوكرانيا تمتلك "أدلة بأن المسيرات التي تستخدمها روسيا إيرانية الصنع"، مضيفاً: "لدينا معلومات تؤكد أن إيران زودت روسيا بصواريخ أيضاً".

في سياق آخر، قال وزير خارجية أوكرانيا إن "السعودية لعبت دورا مهما في تبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية"، مضيفاً: "نثمن دور السعودية في توفير المساعدات الإنسانية".

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كما أعرب كوليبا عن أمله بأن "تتخذ الحكومة الإسرائيلية الجديدة إجراءات" لدعم أوكرانيا.

من جهة أخرى، شدد على ضرورة أن تظهر روسيا "استعدادها لمفاوضات السلام عبر الانسحاب من أراضينا"، مضيفاً: "لا يمكن تقديم ضمانات أمنية لروسيا وهي تشن حربا ضدنا".

وبشأن تعليق موسكو العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، قال كوليبا: "على روسيا وقف لعبة تجويع الشعوب بانسحابها من اتفاق الحبوب".

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