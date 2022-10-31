وزير خارجية أوكرانيا للعربية: إيران زودت روسيا بصواريخ ومسيرات
وزير الخارجية الأوكراني لـ"العربية": السعودية لعبت دورا مهما في تبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية
أكد وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، في مقابلة مع قناة "العربية" الاثنين، أن الصواريخ الروسية والمسيرات الإيرانية استهدفت البنى التحتية الأوكرانية.
وقال كوليبا إن "روسيا دمرت عدة قرى عبر استهدافها بالصواريخ والمسيرات"، مضيفاً أن كييف "تريد ضمان عدم تزويد إيران لروسيا بالمسيرات".
وزير خارجية #أوكرانيا لــ #العربية: نريد ضمان عدم تزويد #إيران لــ #روسيا بالمسيرات pic.twitter.com/OS2iXcitMZ— العربية (@AlArabiya) October 31, 2022
وأكد أن أوكرانيا ستنهي العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع إيران بسبب دعمها روسيا، معتبراً أن طهران "ترتكب خطأ كبيرا بتعاونها عسكرياً مع روسيا في الحرب".
كما أكد كوليبا أن أوكرانيا تمتلك "أدلة بأن المسيرات التي تستخدمها روسيا إيرانية الصنع"، مضيفاً: "لدينا معلومات تؤكد أن إيران زودت روسيا بصواريخ أيضاً".
وزير خارجية #أوكرانيا لــ #العربية: نثمن دور #السعودية في توفير المساعدات الإنسانية pic.twitter.com/Oq3K7Hii1M— العربية (@AlArabiya) October 31, 2022
في سياق آخر، قال وزير خارجية أوكرانيا إن "السعودية لعبت دورا مهما في تبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية"، مضيفاً: "نثمن دور السعودية في توفير المساعدات الإنسانية".
كما أعرب كوليبا عن أمله بأن "تتخذ الحكومة الإسرائيلية الجديدة إجراءات" لدعم أوكرانيا.
من جهة أخرى، شدد على ضرورة أن تظهر روسيا "استعدادها لمفاوضات السلام عبر الانسحاب من أراضينا"، مضيفاً: "لا يمكن تقديم ضمانات أمنية لروسيا وهي تشن حربا ضدنا".
وبشأن تعليق موسكو العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، قال كوليبا: "على روسيا وقف لعبة تجويع الشعوب بانسحابها من اتفاق الحبوب".
وزير خارجية #أوكرانيا لــ #العربية: #إيران ترتكب خطأ كبيرا بتعاونها عسكريا مع #روسيا في الحرب pic.twitter.com/evvst8VqjB— العربية (@AlArabiya) October 31, 2022
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