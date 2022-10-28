الدفاع الأوكرانية:أسقطنا أكثر من 300 درون إيرانية الصنع

على الرغم من النفي الروسي والإيراني المتواصل، أكدت القوات الأوكرانية مجدداً اليوم الجمعة، أنها أسقطت مئات الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إهنات، في إفادة صحفية إن قواته أسقطت أكثر من 300 طائرة مسيرة إيرانية من طراز شاهد-136 حتى الآن.

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بدوره، أشار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى أن بلاده أسقطت أكثر من 260 مسيرة إيرانية أطلقتها القوات الروسية.

طهران وعدت وأخلفت

كما أوضح أن كييف تلقت أول مؤشر على نية طهران تزويد موسكو بتلك المسيرات قبل عدة أشهر. وأكد أن بلاده تواصلت حينها مع السلطات الإيرانية على الفور، وقد تعهدت عبر تأكيدات شفهية وخطية بأنها لن تقدم على تلك الخطوة، وفق تعبيره.

كما أضاف في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأميركي، أن طهران أسقطت منذ ذلك الحين، مئات الدرون فوق أوكرانيا، على حد قوله.

درون سيئة!

إلى ذلك، شدد على أن تلك المسيرات الصغيرة، ليست جيدة كما يتخيل البعض، معتبراً أن العدد الذي أسقط خلال الأيام الماضية لخير دليل على ذلك.

إلا أن الوزير الأوكراني رأى أنه لا يزال لدى إيران الوقت للتراجع عن قرارها بمساعدة روسيا. وقال: "إذا تلقينا دليلًا حقيقيًا قويًا على أن طهران أوقفت التعاون مع موسكو فعندها يمكن للعلاقات بين البلدين أن تعود إلى ما كانت عليه".

يذكر أن ملف المسيرات كان وتّر العلاقة بين كييف وطهران، إذ طردت الأولى السفير الإيراني وخفضت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

كما أوصت وزارة الخارجية مؤخرًا الرئيس فولوديمير زيلينسكي بقطع العلاقات نهائياً مع إيران، لكن مثل هذا القرار لم يتخذ بعد.

ومنذ مطلع الشهر الحالي وجهت السلطات الأوكرانية رسمياً الاتهامات إلى إيران بتزويد القوات الروسية بالدرون الانتحارية، مؤكدة أن عشرات الهجمات نفذت هذا الشهر على أراضيها.

كذلك بعثت برسالة إلى الأمم المتحدة، تؤكد فيها وجود حطام يثبت اتهاماتها.

وقد فتح هذا الملف على روسيا وإيران أيضا فصلاً جديدا من فصول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.