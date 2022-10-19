الجيش الأوكراني: دمرنا 223 طائرة مسيّرة إيرانية بشهر
وسط التحضيرات الأوروبية لفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران لدعمها القوات الروسية بمسيرات انتحارية، خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها دمرت 223 درون إيرانية منذ منتصف سبتمبر.
وأوضحت في تعليق على حسابها في تيليغرام، اليوم الأربعاء، أن أول طائرة أسقطتها كانت في 13 سبتمبر الماضي، في مدينة كوبيانسك.
من طراز شاهد 136
كما أضافت أن الدرون الانتحارية المذكورة كانت من طراز شاهد 136، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
بالتزامن أفاد مراسل العربية/الحدث بأن السلطات الأوكرانية أرسلت إلى الأمم المتحدة أدلة موثوقة تؤكد تزويد طهران للقوات الروسية بالمسيرات.
عشرات الهجمات
يذكر أن روسيا كانت شنت صباح الاثنين عشرات الهجمات على كييف ومنطقة سومي في شمال شرقي البلاد، بطائرات مفخخة، أو ما يعرف بالدرون الانتحارية أو "مسيرات الكاميكازي".
كذلك، أعلن الجيش الأوكراني في العاشر من الشهر الجاري (أكتوبر 2022) أن سلسلة من الهجمات الروسية طالت عشرات المدن من ضمنها كييف، عبر درون إيرانية الصنع، أطلقت من أراضي بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم.
فيما نفت موسكو في السابق، الاستعانة بتلك المسيرات، مؤكدة أن لديها القدرات الهجومية الكافية.
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