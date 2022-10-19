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طائرة بدون طيار تحلق فوق كييف خلال هجوم 17 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
طائرة بدون طيار تحلق فوق كييف خلال هجوم 17 أكتوبر 2022 (أ ف ب)

رداً على بيعها موسكو مسيرات.. عقوبات أوروبية على إيران

دبي - العربية.نت
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بعد اتهام موسكو بقصف العاصمة كييف بمسيّرات إيرانية في اليومين الماضيين، يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات الإيرانية في غضون الأيام المقبلة بسبب مبيعات الأسلحة إلى روسيا، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الأربعاء.

فيما كشف أربعة مسؤولين ودبلوماسيين أن الحزمة الجديدة من العقوبات ستطال خمسة إيرانيين وثلاثة كيانات.

رغم نفي روسيا.. مسؤولون أميركيون: كييف قُصفت بمسيرات إيرانية العرب والعالم رغم نفي روسيا.. مسؤولون أميركيون: كييف قُصفت بمسيرات إيرانية

وقد يتفق دبلوماسيو الاتحاد على تفاصيل الحزمة الجديدة اليوم، قبل قمة المجلس الأوروبي المقبلة يومي الخميس والجمعة، بحسب ما نقلت صحيفة "بوليتيكو".

تأتي العقوبات الجديدة علاوة على العقوبات التي تم الاتفاق عليها بالفعل يوم الاثنين الماضي ضد "شرطة الآداب" الإيرانية بسبب الاضطهاد والقتل الوحشي للإيرانيين المحتجين ضد الحكومة.

مدربون إيرانيون إلى القرم

كذلك جاءت هذه الخطوة وسط تقارير تفيد بأن روسيا قد تتلقى قريباً صواريخ إيرانية دقيقة التوجيه، وأن طهران أرسلت مدربي طائرات بدون طيار إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها عام 2014.

دميتري بيسكوف (أرشيفية من رويترز)
دميتري بيسكوف (أرشيفية من رويترز)

في حين أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، أن الكرملين ليس لديه أي معلومات عن شراء بلاده لطائرات دون طيار من طهران.

فيما كشف منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بوقت سابق، أن المنظمة ستحقق في معطيات إمداد روسيا بالطائرات دون طيار الإيرانية.

من كييف يوم 17 أكتوبر (رويترز)
من كييف يوم 17 أكتوبر (رويترز)

يشار إلى أن طهران كانت أكدت الأسبوع الماضي أنها لم ولن تقدم أسلحة لأي طرف لاستخدامها في أوكرانيا.

في حين كذّب البيت الأبيض إيران، مؤكداً أن هناك أدلة واسعة النطاق على استخدام القوات الروسية لطائرات إيرانية ضد أهداف عسكرية ومدنية على حد سواء.

بدورها أكدت أوكرانيا رصدها سلسلة من الهجمات الروسية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد 136 في الأسابيع القليلة الماضية.

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