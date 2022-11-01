غداة هجمات روسية.. عودة المياه والكهرباء إلى كييف

بعد هجوم روسي مكثف استهدف منشآت الطاقة في عدّة مناطق أوكرانية، تاركاً أجزاء من كييف بدون كهرباء وماء، أكد مسؤول أوكراني عودة الخدمات للعاصمة.

وأوضح رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام اليوم الثلاثاء، أن خدمة المياه والكهرباء عادت إلى كل مناطق العاصمة الأوكرانية غداة هجمات روسية تسببت بانقطاع واسع، بحسب وكالة "فرانس برس".

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وكانت ضربات روسية كثيفة على منشآت أوكرانية صباح الاثنين حرمت 80% تقريباً من سكان المدينة من المياه وقطعت الكهرباء عن 350 ألف منزل.

350 ألف منزل دون كهرباء

ففي كييف، هزت خمس انفجارات على الأقل العاصمة في وقت مبكر الاثنين، وأشار رئيس بلدية المدينة إلى أنّ 350 ألف منزل في كييف باتت من دون تيار كهربائي.

من جهتها، أعلنت القوات المسلّحة الروسية أنها نفّذت "ضربات بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى (...) ضدّ القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة الأوكرانية".

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموتشنكو "الإرهابيون الروس شنّوا مجدداّ هجوماً كثيفاً على منشآت الطاقة في عدد من المناطق. أسقطت الدفاعات الجوية بعض الصواريخ فيما أصاب البعض الآخر الهدف".

أضرار في منشآت الطاقة

بدوره، بيّن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، أنّ "الصواريخ والطائرات المسيّرة أصابت عشر مناطق، وألحقت أضراراً بـ18 منشأة، معظمها مرتبطة بـ(منظومة) الطاقة".

وقال إنّ "مئات البلدات" محرومة من الكهرباء في سبع مناطق.

فيما صرّح قائد الشرطة الوطنية إيغور كليمينكو للتلفزيون الأوكراني، بأنّ 13 شخصاً أصيبوا في الهجمات الاثنين، وفقاً لما نقله موقع "أوكرانسكا برافدا" الإخباري.

وفي مترو كييف، اعتُمد تباعد في الفواصل الزمنية بين كلّ قطار من أجل توفير الكهرباء.

يذكر أن روسيا صعدت ضرباتها الصاروخية على أوكرانيا في الأسابيع الماضية بعد أن ألقت باللوم على كييف في الانفجار الذي دمر جسر القرم.

وطالت الضربات منشآت الطاقة في كييف، متسببةً بانقطاع التيار الكهربائي في الأيام الأخيرة.