مكالمة لا مثيل لها.. يوم انفجر بايدن بوجه زيلينسكي

منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، والمكالمات الهاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولدومير زيلينسكي لم تهدأ.

لاسيما في كل مرة كان فيها البيت الأبيض يعتزم الإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف.

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إلا أن مكالمة يتيمة في يوليو الماضي (2022) اختلفت عن كل سابقاتها. فقد انفجر خلالها بايدن غاضباً بوجه زيلينسكي، بحسب ما أكدت 4 مصادر مطلعة.

فقد أعصابه

إذ بالكاد انتهى بايدن من إخبار زيلينسكي بأنه أعطى الضوء الأخضر لمنح مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية الأميركية إلى أوكرانيا، حتى هم الأخير بسرد كل المساعدات الإضافية التي يحتاجها ولم يحصل عليها!

فما كان من ساكن البيت الأبيض، إلا أن فقد أعصابه، رافعاً صوته بوجه الرئيس الأوكراني.

مديح بعد السخط

لكن منذ هذا الاشتباك تحسنت العلاقة أكثر وتوطدت بين الرجلين، وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية.

ليخرج بعدها زيلينسكي ويكيل المديح على بايدن، مثنيا على مساعدات واشنطن.

لماذا؟!

إلا أن الأهم من تلك المكالمة، هي الدلالات التي حملتها.

فقد أظهرت أن بايدن يعي أن الدعم الأميركي لاسيما من قبل الكونغرس قد يتلاشى، إذا ما طال الصراع أكثر بعد، لاسيما في ظل التضخم العالمي الحاصل، وارتفاع أسعار الوقود والعديد من السلع عالميا، ما انعكس تململاً شعبياً في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن واشنطن قدمت مساعدات أمنية تقدر بأكثر من 16.8 مليار دولار منذ انطلاق الصراع الروسي الأوكراني في فبراير الماضي.

فيما فرضت آلاف العقوبات الاقتصادية على موسكو، طالت مختلف القطاعات، فضلاً عن سياسيين ووزراء وأثرياء روس قريبين من الكرملين.