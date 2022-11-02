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مؤسس فاغنر يفغيني بريغوزين، المعروف بـطباخ بوتين مع الرئيس الروسي (أرشيفية-فرانس برس)
مؤسس فاغنر يفغيني بريغوزين، المعروف بـ"طباخ بوتين" مع الرئيس الروسي (أرشيفية-فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

تصريح غريب من طباخ بوتين.. "زيلينسكي قوي ولطيف!"

دبي- العربية.نت
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"لا تقللوا من شأنه، زيلينسكي زعيم قوي وواثق من نفسه"، بتلك العبارات كال مؤسس مجموعة فاغنر التي يقاتل عناصرها إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، المديح للرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي.

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فعلى الرغم من حملات السخرية الروسية التي تشن باستمرار على زيلينسكي، اعتبر يفغيني بريغوزين، حليف الرئيس الروسي، الذي يعرف بكنية "طباخ بوتين" أن الرئيس الأوكراني "زعيم قوي وواثق من نفسه"

زيلينسكي رجل قوي ولطيف!

وقال يفغيني المقرب من الكرملين، في بيان صدر عن مكتبه أمس الثلاثاء، ونشر على منصة فكونتاتكي لوسائل التواصل الاجتماعي "على الرغم من أنه رئيس دولة معادية لروسيا في الوقت الحالي، إلا أن زيلينسكي رجل قوي وواثق وعملي ولطيف".

كما أضاف في تدوينة ثانية: "لا تقللوا من شأنه"!

أتى هذا البيان ليشكل استثناء لأول مرة عن سلسلة التوصيفات التي غالباً ما تصدر من موسكو، قاصفة جبهة الرجل، واصفة إياه بالنازي المتطرف حيناً، أو المهرج ومدمن المخدرات أحياناً أخرى، وفق ما نقلت صحيفة "التلغراف".

وكان بريغوزين البالغ من العمر 61 عامًا ، والذي اشتهر سابقاً بتنظيم حفلات العشاء للرئيس الروسي، أقر قبل أشهر قليلة بأنه أسس مجموعة فاغنر، من أجل القتال في دونباس، شرق أوكرانيا.

ففي سبتمبر الماضي (2022)، ظهر في مقطع مصور يتحدث إلى عدد من المساجين في روسيا، محاولاً تحفيزهم على المشاركة في القتال الروسي الأوكراني، مقابل الافراج عنهم وإسقاط التهم بحقهم، إذا نجوا وصمدوا لمدة ستة أشهر في أوكرانيا.

إلا أنه خلال الفترة الماضية، وجه مع حليف الكرملين الثاني، زعيم الشيشان، رمضان قديروف التي تشارك قواته أيضا في المعارك، انتقادات لاذعة إلى القوات الروسية، وتضعضعها على جبهات القتال والعمليات العسكرية التي انطلقت على الأراضي الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي.

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