أردوغان: نعمل مع روسيا على بناء محطة طاقة نووية ثالثة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن أنقرة وموسكو تعملان على إنشاء محطة طاقة نووية ثالثة.

كما قال في مقابلة نقلتها وكالة الأناضول التركية، إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن تكون الأولوية في اتفاق تصدير الحبوب للدول الأفريقية المحتاجة وإن أنقرة وموسكو اتفقتا على إرسال شحنات من الحبوب لكل من جيبوتي والصومال والسودان.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق اليوم أن روسيا ستستمر في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وفق ما نقلته الوكالة التركية.

جاء ذلك، بعدما هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بخروج روسيا مجددا من اتفاق تصدير الحبوب في حال عمدت كييف إلى "خرقت ضمانات" طلبتها موسكو.

وقال بوتين في كلمة مقتضبة بثّها مباشرة التلفزيون الروسي "طلبت من وزارة الدفاع استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب. لكن روسيا تحتفظ بحقها في الانسحاب من هذا الاتفاق في حال خرقت أوكرانيا الضمانات".

ضمانات مكتوبة

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه "تسنى الحصول على ضمانات مكتوبة من كييف بعدم استخدام "ممر الحبوب" للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا"، وفق ما أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وكانت روسيا قد علقت السبت مشاركتها في الاتفاق، بعد اتهامها كييف بمهاجمة أسطولها المتمركز في شبه جزيرة القرم بمسيرات.

رعاية تركية أممية

يشار إلى أن الاتفاق أبرم بين أوكرانيا وروسيا في تموز/يوليو برعاية تركيا والأمم المتحدة وينتهي مفعوله في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي تسبب بها النزاع ولا سيما في إفريقيا.

وسمح الاتفاق حتى الآن بتصدير أكثر من 9,5 مليون طن من الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ منذ اندلاع الحرب في أواخر شباط/فبراير.