بعد ضمانات مكتوبة.. روسيا تستأنف المشاركة باتفاق الحبوب

بعد حصول روسيا على ضمانات خطية من كييف بعدم استغلال ممرات الحبوب عسكرياً، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء أن روسيا ستستمر في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وفق ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

وقال أردوغان "أجريت أمس اتصالاً هاتفياً مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وسأجري اتصالاً مماثلاً مع (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي اليوم بشأن ممر الحبوب".

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وأضاف أمام البرلمان أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصل بنظيره التركي خلوصي أكار لإبلاغه بأن "شحنات الحبوب ستستأنف وفق الخطة اعتباراً من ظهر اليوم (الأربعاء).

ضمانات مكتوبة

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه "تسنى الحصول على ضمانات مكتوبة من كييف بعدم استخدام "ممر الحبوب" للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا"، وفق ما أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وكانت روسيا قد علقت السبت مشاركتها في الاتفاق، بعد اتهامها كييف بمهاجمة أسطولها المتمركز في شبه جزيرة القرم بمسيرات.

"تزويد إفريقيا بالحبوب مجاناً"

وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا تزويد دول إفريقيا بالحبوب والأسمدة مجانا، وفق ما أعلن الكرملين.

وأضاف الكرملين في بيان عقب اتصال بين بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الرئيس الروسي طالب بضمانات بعدم استخدام كييف ممرات الحبوب في أغراض عسكرية.

"تحقيق مفصل"

كما دعا إلى إجراء تحقيق مفصل في هجوم كييف على السفن في سيفاستوبول، متهما أوكرانيا استخدامها ممر الحبوب، بدعم غربي، لمهاجمة سيفاستوبول والسفن التي تحرس الممر.

يشار إلى أن الاتفاق أبرم بين أوكرانيا وروسيا في تموز/يوليو برعاية تركيا والأمم المتحدة وينتهي مفعوله في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي تسبب بها النزاع ولا سيما في إفريقيا.

وسمح الاتفاق حتى الآن بتصدير أكثر من 9,5 مليون طن من الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ منذ اندلاع الحرب في أواخر شباط/فبراير.