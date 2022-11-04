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German Chancellor Olaf Scholz meets Chinese President Xi Jinping in Beijing, China November 4, 2022. Kay Nietfeld/Pool via REUTERS
الرئيس الصيني يستقبل المستشار الألماني اليوم في بكين
روسيا و بوتين

ألمانيا تدعو الصين لاستخدام "نفوذها" للضغط على روسيا

خلال زيارة لبكين.. شولتس يدعو بوتين لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

العربية.نت
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أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، الجمعة، خلال زيارة إلى بكين أنه طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ استخدام "نفوذه" لدفع روسيا لوقف "حربها العدوانية" ضد أوكرانيا.

وقال شولتس "لقد قلت للرئيس (الصيني) إنه من المهم أن تستخدم الصين نفوذها على روسيا"، مشيراً إلى أن "الأمر يتعلق بضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي نلتزم بها جميعاً، ومن هذه المبادئ سيادة ووحدة الأراضي، والتي تعتبر مهمة أيضاً بالنسبة للصين".

من لقاءات شولتس اليوم في بكين
من لقاءات شولتس اليوم في بكين

كما دعا شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمديد الاتفاق الذي يسمح بمرور شحنات الحبوب بشكل آمن من أوكرانيا لتجنّب أزمة جوع.

وقال للصحافيين خلال زيارته إلى بكين: "أحض الرئيس الروسي على عدم رفض تمديد اتفاق الحبوب الذي تنقضي مهلته خلال أيام.. يجب عدم استخدام الجوع سلاحاً".

من لقاءات شولتس اليوم في بكين
من لقاءات شولتس اليوم في بكين
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في سياق آخر، قال شولتس إنه أكد خلال زيارته للصين أن ألمانيا ملتزمة بسياسة صين واحدة بينما تعالج أيضاً المخاوف المتزايدة بشأن الاستقرار والسلام في المنطقة.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الصيني المنتهية ولايته لي كه تشيانغ في بكين اليوم: "لقد أوضحت.. أن أي تغيير في الوضع الراهن لتايوان يجب أن يكون سلمياً أو بالاتفاق المشترك".

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