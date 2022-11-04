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المستشار الألماني أولاف شولتس(فرانس برس)
شولتس
الصين

المستشار الألماني في بكين.. أول زيارة لزعيم أوروبي منذ جائحة كوفيد

زيارة شولتس تأتي وسط تزايد التحدي الغربي للنظام الاستبدادي في الصين

بكين - فرانس برس
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وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بكين، صباح الجمعة، في زيارة مثيرة للجدل وسط تزايد التحدي الغربي للنظام الاستبدادي في الصين.

وهبطت طائرة شولتس في العاصمة الصينية حوالى الساعة 01,40 بتوقيت غرينتش.

وتستغرق هذه الزيارة بضع ساعات، وهي الأولى لزعيم في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع منذ بداية جائحة كوفيد.

وتعهّد شولتس، الأربعاء، بعدم تجاهل القضايا الجدلية خلال زيارته الصين.

وكتب في صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" قبيل الزيارة: "نسعى إلى التعاون، وهو أمر يصب في مصلحة الجانبين. لن نتجاهل القضايا المثيرة للجدل".

وعدّد شولتس سلسلة "مواضيع صعبة" سيطرحها تشمل احترام الحريات المدنية وحقوق الأقليات العرقية في شينجيانغ والتجارة الدولية الحرة والمنصفة.

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لكن زعيم أكبر قوة اقتصادية في أوروبا واجه انتقادات على خلفية الزيارة، حتى إن أعضاء ضمن ائتلافه الحكومي أعربوا عن قلقهم حيال اعتماد ألمانيا الشديد على بكين التي يزداد استبدادها.

وتفاقمت حدة هذه المخاوف بعدما وجدت ألمانيا نفسها في وضع صعب جراء اعتمادها على واردات الغاز الروسي إذ عانت أزمة طاقة بعدما خفضت موسكو الإمدادات على وقع ارتفاع منسوب التوتر جراء حرب أوكرانيا.

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