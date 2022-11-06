هرباً من العتمة.. كييف وضعت خططاً لإجلاء ملايين السكان

في الوقت الذي تكافح فيه كييف للحفاظ على شبكة الكهرباء التي تضررت بشدة جراء الصواريخ الروسية، كشف مسؤولون في العاصمة الأوكرانية أنهم بدأوا التخطيط لاحتمال لم يكن من الممكن تصوره في السابق وهو انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، ما يتطلب إخلاء ما يقرب من ثلاثة ملايين من سكان المدينة المتبقين.

فقد أشار رومان تكاتشوك، مدير الأمن في بلدية كييف، إلى أنه إذا استمرت روسيا في استهداف البنى التحتية، ستفقد المدينة نظام الكهرباء بالكامل، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

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كما أكد أنه تم إخبار المسؤولين في العاصمة أنه من المحتمل أن يتلقوا إشعاراً قبل 12 ساعة على الأقل بأن الشبكة على وشك الانهيار، مضيفاً أنه إذا وصلت الأمور إلى هذه النقطة سيبدأ المسؤولون في إبلاغ الناس والطلب منهم المغادرة.

ألف ملجأ للتدفئة

إلا أنه أوضح أنه في الوقت الحالي على الأقل، يمكن التحكم في الوضع حيث لا توجد مؤشرات على فرار أعداد كبيرة من المدنيين من كييف، لافتاً إلى أن ذلك سيتغير بسرعة إذا توقفت الخدمات المدينة.

كما بيّن أنه في حال عدم وجود كهرباء فلن يكون هناك ماء ولا صرف صحي، مشيراً إلى أن الحكومة وإدارة المدينة تتخذ حالياً جميع التدابير الممكنة لحماية نظام إمدادات الطاقة لدينا.

ومع اقتراب فصل الشتاء، تعدُّ المدينة 1000 ملجأ للتدفئة يمكنها أيضاً حماية المدنيين من الصواريخ الروسية، ومعظمها داخل منشآت تعليمية، لكن السلطات طلبت عدم الإبلاغ عن مواقعها بدقة خشية أن تصبح أهدافاً سهلة.

استهداف منشآت الطاقة

في موازاة ذلك، قال مسؤولون أوكرانيون إنه عندما أطلقت روسيا أكثر من 50 صاروخ كروز يوم الاثنين الماضي تم إسقاط معظمها، لكن تلك التي مرت بمحطات الطاقة والمحطات الفرعية، حرمت آلاف الأشخاص من الطاقة على الفور.

ويوم الجمعة الفائت أصابت ضربات روسية منشأة تديرها الشركة التي توزع الكهرباء، وقالت الشركة إنها منشأة الطاقة الثانية عشرة التي تتعرض للقصف الشهر الماضي.

وفي جميع أنحاء المدينة، كان المهندسون يعملون على إصلاح البنية التحتية للكهرباء المتضررة، على الرغم من عدم وجود طريقة سهلة للحصول على معدات بمئات الملايين من الدولارات يحتاجون إليها لاستعادة الشبكة بالكامل.

حرمان 4.5 مليون شخص من الكهرباء

من جهتها، أكدت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية أمس السبت الحاجة إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي، قائلة إنها ضرورية "لتقليل الحمل على الشبكات، وضمان التوازن المستدام لنظام الطاقة وتجنب الحوادث المتكررة بعد أن تضررت شبكات الكهرباء بسبب الصواريخ الروسية. وهجمات الطائرات بدون طيار ".

يذكر أن روسيا استهدفت مؤخراً شبكات الطاقة الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الضربات تسببت بحرمان 4,5 مليون شخص من الكهرباء.