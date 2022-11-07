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رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين (أرشيفية- فرانس برس)
رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين (أرشيفية- فرانس برس)
خاص

رئيسة وزراء فنلندا: مستعدون لأي سيناريو روسي

العربية.نت
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أكدت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، اليوم الاثنين، في مقابلة مع "العربية" و"الحدث" استعداد بلادها لجميع السيناريوهات بعد التقدم بطلب الانضمام للناتو، مؤكدة أنه لا يوجد تهديدات من موسكو حتى الآن.

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"تحضرنا للأزمة"

وأضافت أن أزمة الطاقة تؤثر علي فنلندا بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لكنها أوضحت أن بلادها استعدت منذ وقت طويل للأزمة "ولا نعتمد في الطاقة بصورة كبيرة علي روسيا مثل عدة دول أوروبية".

"مستعدون لكل السيناريوهات"

كما أعربت عن استعداد فنلندا لأي سيناريوهات أو رد فعل روسي بعد طلب الانضمام للناتو، لافتة إلى أنه "لا يوجد تهديدات روسية حتى الآن".

في حين أشارت إلى أن فنلندا قررت الانضمام للناتو بعدما دخلت القوات الروسية أراضي أوكرانيا.

"نقف بجانب نساء إيران"

في سياق آخر، دانت رئيسة وزراء فنلندا التي تحضر قمة المناخ في شرم الشيخ، انتهاكات إيران ضد المتظاهرين السلميين، مؤكدة الوقوف بجانب المرأة الإيرانية قائلة: "ونريد العدالة للمرأة في كل مكان".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، صادق في أغسطس الماضي على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي في الوقت الذي تمضي فيه الدولتان الاسكندافيتان للحصول على الموافقات التشريعية على طلبهما.

"مواجهة التمدد الروسي المحتمل"

ودفعت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى تغيير تاريخي في موقف فنلندا والسويد بشأن الانضمام لحلف "الناتو"، بعدما بقيت هلسنكي محايدة خلال الحرب الباردة، في مقابل تأكيدات من موسكو بأن القوات السوفياتية لن تغزو أراضيها.

وتُشير التقديرات إلى أن تجري عملية الانضمام للناتو رسميا نهاية العام الجاري، ضمن استراتيجية جديدة للحلف تستهدف تعزيز التمركزات العسكرية في أوروبا لمواجهة أي تمدد روسي محتمل.

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